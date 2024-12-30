明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

頹兵曼聯遇三關硬仗 迎紐卡素缺兩中場 艾摩廉樂觀抗被炒壓力

【明報專訊】近况三連敗的曼聯緊接在英超連場硬仗，先是明晨除夕夜主場迎戰紐卡素，更陣容不整有一對中場般奴費南迪斯與文路爾烏加迪要停賽，主帥魯賓艾摩廉也承認，若持續未能獲勝，他將有面臨被解僱的風險，但有信心應對壓力帶領球隊走出困境。

曼聯vs.紐卡素 now611/621台 明晨04：00直播

曼聯連同英格蘭聯賽盃8強出局經已三連敗，近兩場英超不敵般尼茅夫及狼隊共失5球兼未能入球。「紅魔」緊接3場聯賽對手都是前列分子，分別為主場對紐卡素、作客榜首利物浦及阿仙奴。明晨在奧脫福球場對「喜鵲」，更有上仗領紅的隊長般奴費南迪斯，以及累積5面黃牌的中場文路爾烏加迪雙雙停賽。

艾摩廉上月中接手後，曼聯7場聯賽僅2勝1和4負，現18戰只得22分排14位，與今仗對手紐卡素相差7分。這名39歲葡籍少帥在賽前記者會也承認，作為紅魔主帥若持續未能獲勝，將會有被解僱的風險，但稱：「作為曼聯主帥是無法感到舒適，但我喜歡應對這種壓力」。紅魔今季聯賽第10次死球失守，各賽事近3仗更兩度被直入角球，艾摩廉認為麾下也要學習以相同方式，透過死球製造入球。

讚馬古尼專注 欲續約一年

據報艾摩廉向管理層提出盡快與明夏約滿的中堅哈利馬古尼續約多一年，他在賽前大讚這名31歲英格蘭國腳，「他非常努力專注工作，不在乎外界評價，即使曾經歷一段艱難時期，也從不找藉口，我認為他是球隊的榜樣」。此外，據報曼聯下月冬季轉會窗重開時，若決定出售已連續4場未列大軍的前鋒拉舒福特，將考慮羅致今季由拿玻里借至加拉塔沙雷的尼日利亞隊中鋒域陀奧森漢，並要羅致一名新左翼衛。

伊沙克連續5仗建功 六鬥紅魔未開齋

另邊廂，紐卡素近况四連勝，且每場都至少入3球。首席射手阿歷山大伊沙克已連續5場聯賽有進帳兼貢獻兩次助攻，包括作客葉士域治連中三元，今季英超累計已入11球。不過這名25歲瑞典國腳歷來6次對曼聯都未能建功或交出助攻，且看如今狀態大勇的他，能否趁紅魔近况低迷攻破大門。

上 / 下一篇新聞