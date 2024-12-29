阿仙奴壓車仔升次席 夏維斯奠勝球挫葉士域治 沙卡休戰逾兩月

阿仙奴是役唯一入球出現在23分鐘，翼鋒李安度杜沙特左路突破傳中，夏維斯門前撞射破網，兵工廠憑這入球以一球小勝葉士域治，以勝仗完成2024年最後一仗，並連續4仗主場聯賽不失球，賽後18戰得36分，以1分力壓日前失分的「車仔」車路士升上第2，落後踢少一場的榜首利物浦6分。在英超已連續13場不敗的「紅軍」將於明晨作客韋斯咸。

阿迪達賽後證實，布卡約沙卡已接受腿筋手術，需養傷超過兩個月，但強調球隊不會依賴個別球員，「即使沙卡在陣，也不代表球隊每仗都會入3、4球，我們必須以團隊作為優勢」。同日白禮頓主場0：0悶和賓福特，主隊前鋒祖奧柏度於76分鐘被對手耶莫盧克犯規後曾批肘報復，經視像裁判（VAR）審視，最終球證未有就此出示紅牌。

頹兵曼城征李城 哥迪奧拿迎里程碑

至於已跌至第7位、近兩個月各賽事13場僅得1勝的曼城，今晚作客同樣近况低迷三連敗排18位的護級分子李斯特城。這仗為領隊哥迪奧拿執教「藍月」第500仗里程碑，他賽前承認面對傷兵問題嚴重，會在下月冬季轉會窗重開時羅致多名新兵。