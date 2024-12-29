ATP港網賽維園揭戰幔先演外圍賽 黃澤林首圈遇商竣程

目前世界排名第170位的黃澤林，今年排名曾在9月升至新高的第128位。他回顧今季表現時，透露在賽季尾聲略顯倦態，希望汲取經驗後，明年再向躋身世界前100位的目標邁進，「打了一整季ATP賽事，令我更清楚自己打法，知道自己有什麼要進步，才可更上一層樓。去年訂下目標升上前100位，來年仍是以此為目標，也希望能夠打入大滿貫正賽」。黃澤林休季期到西班牙訓練2至3周準備新賽季，其間與數名排名前60位球手對練，形容因而受惠不少。

目標闖8強 放眼年內躋身前百

昨午賽事抽籤出現戲劇性一幕，賽會因電腦故障改以人手抽籤，擔任抽籤嘉賓的國手商竣程結果抽中黃澤林作為首圈對手。巧合地兩人曾在上海大師賽首圈碰頭，當時黃澤林在抽籤儀式抽中對方，該仗終由商竣程直落兩盤勝出。黃澤林深信這次佔主場之利有助提高勝算，「要相信自己能贏。上次我輸了，但其實差距很少，第2盤曾領先。不過每次都不知會發生什麼事，很期待跟對方較量」。兩人的勝方16強將面對來自西班牙的7號種子柏度馬天尼斯或外圍賽球手。

上屆香港公開賽以外卡身分躋身4強的商竣程，今年9月在成都公開賽迎來個人首項ATP巡迴賽錦標，世界排名更躍升至第51位。他認為每次比賽都是全新挑戰，「成績讓人鼓舞，但不能因此保證今年也可以入4強，還是要持續努力」。這名19歲國家隊新星休季期間受眼部感染，本月中在ATP新生代年終賽止步分組賽，他稱目前狀况已無大礙，可如常應戰。

伙韓將戰雙打 首圈惡鬥俄雙星

此外，黃澤林今屆伙韓國球手南智星兼戰雙打，前者連續兩屆首圈抽中硬撼兩名俄籍好手羅比夫／卡查諾夫。賽事今日先演單打外圍賽，港將吳奇龍將與加拿大球手加比爾迪亞路爭入正賽。