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體育

港足易帥六連勝 陳肇鈞入亞盃千球

【明報專訊】中國香港足球代表隊今年共踢了17場國際賽，由年初到卡塔爾體驗亞洲盃決賽周的亞洲最高舞台，到年底東亞盃外圍賽在主場捧盃兼出線；年中亦經歷易帥，安達臣離任後由韋斯活接手。展望明年，港足先有1月的省港盃，緊接為3月底開始的亞洲盃外圍賽，以及7月在韓國舉行的東亞盃決賽周。

港足在今年17場國際A級賽取得8勝2和7負，勝率47.1%，由今年初到卡塔爾參加闊別56年的亞洲盃決賽周，在分組賽3戰皆負出局，之後在4場世界盃亞洲區外圍賽1和3負次圈止步，時任主教練安達臣5月底突然離任改教雲南玉昆助成中甲冠軍；港足下半年兩次遠征，贏得斐濟三角賽後，48歲英籍教頭韋斯活正式上任，縱首仗領軍作客歐洲0：1不敵列支敦士登隊，但其後返主場在3場友賽及3場東亞外皆奏捷，以六連勝收官。

陳肇鈞（圖中）在亞洲盃C組首仗1：3負阿聯酋隊時，射入寫入史冊的亞洲盃第1000球，完季亦首膺香港足球先生，這名32歲港將視之為一段特別旅程，「好多運動員出道時不知終點可去到邊，很多事可能犧牲完都得個桔，我好慶幸終於有回報和得到他人認同」。他稱滿意目前在港足及球會大埔的定位，將抱着正面及樂觀態度，展望明年有份參與的每場比賽，期望能協助現排港超榜首的大埔達成季前目標，至少贏得一項錦標。

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