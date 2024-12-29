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體育

香港豐收年

【明報專訊】2024年對香港體壇來說由場內到場外都是豐收的一年，中國香港代表團在張家朗、江旻憓及何詩蓓等星將領銜下於巴黎奧運及殘奧均取得佳績，而中國香港足球代表隊由年初體驗亞洲盃決賽周，到年底在東亞盃外圍賽主場出線；同時啟德體育園多個場館下半年相繼落成，展望明年在這施工近5年的園區持續舉行體育盛事。與此同時，過去一年也發生過阿根廷球王美斯訪港未有落場等風波而蒙上污點。

港隊閃耀巴黎奧運 劍神劍后雙金載史冊

中國香港代表團在巴黎奧運取得2金2銅佳績，並在首個比賽日已有金牌進帳。「微笑劍后」江旻憓7月28日凌晨在女子重劍個人賽連挫強手封后；惟30歲的她奪金後不足一周突然宣告退役，其後加入馬會擔任對外事務助理經理。投身職場後，江旻憓感覺生活與過去起伏不定的運動員生涯有異，「工作像一場馬拉松競賽，環境很新很不同，但已適應得愈來愈好」。

江旻憓高峰引退 張家朗放眼世界賽

港隊今屆首次在金牌數量「好事成雙」，在江旻憓摘金後兩天，以衛冕身分參賽的27歲「劍神」張家朗，7月30日凌晨在男子花劍個人賽決賽戲劇性的「決三劍」，力挫意籍劍手馬基，成為68年來首名蟬聯奧運男花金牌劍手。張家朗在2024年亦迎來多項突破，除了在都靈和上海初嘗大獎賽冠軍滋味，更與江旻憓同膺「年終世一」。他形容過去一年雖艱辛但順利克服障礙，明年將向衝擊世界賽冠軍進發，「上年開始爭奧運資格，今年才知能否真的去巴黎，之後就要準備奧運，過程很累人，但也是好經驗。今年有很多狀態不好時候，可能與心理壓力有關，但可以順利度過是很幸運的一件事」。

何詩蓓巴奧添兩銅 世界賽再寫歷史

至於「女飛魚」何詩蓓，今屆奧運分別在100及200米自由泳獲得銅牌，個人兩屆累積兩銀兩銅，成為歷來贏得最多奧運獎牌的港將。她今年再破天荒贏得長池世界賽200自金牌，短池世界賽200自更寫下三連霸，惟她最難忘依然是在巴黎一點一滴，「步進賽場時，看到這麼多觀眾、也有不少港人入場，比賽後看見父母、姐姐，能感受到其他人支持，不論游得快慢都是為我而來，這是最難忘的事」。27歲的何詩蓓本月中游畢短池世界賽後將稍作休息，之後再決定是否延續運動員生涯。

港隊巴黎殘奧奪3金 陳浩源掛銀告別

緊接8月29日至9月9日上演的巴黎殘奧，中國香港代表團共收穫3金4銀1銅。3金全來自硬地滾球項目，何宛淇在BC3級個人賽，以及伙謝德樺於雙人賽取兩金，龍子健則在BC1級封王。輪椅羽毛球代表陳浩源在WH2級摘銀，賽後告別運動員生涯。

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