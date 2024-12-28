體壇快訊：川內優輝戰港珠澳半馬

夏納因傷棄戰澳網

網球女單前「一姐」羅馬尼亞籍的夏納，早前獲外卡參加下月12日展開的澳洲公開賽，卻因膝部和肩膀傷患決定退賽。她前年對禁藥呈陽性反應後被重罰停賽4年，上訴後減刑至今年初復出，惟已33歲的她表現大不如前，世界排名也已跌至883位。

阿特蘭大爭意甲12連勝

意甲在聖誕後戰火重燃，已連勝11場的榜首之師阿特蘭大明晨將作客第4位兼今季聯賽主場僅一敗的拉素，上輪傷出的頭號射手列迪古大腿後肌受傷無緣披甲。至於落後阿特蘭大3分排第3的國際米蘭，同日作客卡利亞里力爭聯賽五連勝。

灰熊轟155分屠龍

孟菲斯灰熊昨在8人得分雙位數下，在NBA常規賽主場以155：126擊敗多倫多速龍，打破隊史單場最高得分紀錄，華裔新秀中鋒周志豪貢獻21分及16個籃板贈對手九連敗；而奧克拉荷馬雷霆在星將基傑奧斯阿歷山大轟45分、追平個人單場得分新高下，作客以120：114擊敗印第安那溜馬取四連勝。

港國際象棋世界賽昨起伊館舉行

中國香港國際象棋總會主辦的第12屆「香港國際象棋世界公開賽」，昨起一連7日於灣仔伊利沙伯體育館舉行，吸引來自俄羅斯、美國、德國、日本及印度等20多個國家及地區近200名參賽者，包括逾30名有國際棋聯稱號的高手到場角逐冠軍，並首次將比賽劃分公開組及挑戰組，讓更多選手一同競技。大會下周二將安排7名特級大師出席見面會，與國際象棋同好交流。