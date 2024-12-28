啟德下月辦兩保齡國際賽 胡兆康試場讚設備先進配套方便

盼偕隊友主場戰世盃爭佳績

保齡球世界盃先在下月5至14日舉行，共有31個國家及地區約280名球手參賽，港隊將由胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐和後備的馬嘉言出戰；同月17至24日上演殘疾人保齡球世界賽，已有18個國家及地區確認參加，港隊將派出22人角逐。

中國香港保齡球總會昨於啟德體育園的Top Bowl保齡球場館舉行拜神儀式，場館設有40條球道及175個座位，有大型屏幕顯示比分等資訊。一眾港隊成員提早到球場熱身，胡兆康認為球場有最新和最先進設備，包括具備不同球速數據，配套方便，又稱今次比賽與隊友並肩作戰下，相信可發揮應有水平。對於16歲小將馬嘉言有機會出賽，隊友黃鈞源、謝晉軒和麥紹岐均樂見今次比賽經驗，有助本地年輕球手累積經驗。

預計出戰殘疾人保齡球世界賽TPB8組別個人、雙人及3人隊際賽的輪椅港將陳達剛也稱，新球場球道很寬闊，最重要是球道沒有梯級，方便輪椅選手比賽。對於健全與殘疾保齡球賽同時在港舉辦，TPB3組別的視障運動員張凱童稱有關安排有助提升彼此聯繫。