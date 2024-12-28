明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

般奴三領紅 曼聯遭狼噬 艾摩廉英超7戰輸4仗 歷任魔君最差

【明報專訊】曼聯英超又輸一場，昨在隊長般奴費南迪斯今季第3次領紅被逐下，作客10人應戰以0：2負狼隊，近况三連敗，主帥魯賓艾摩廉執教一個月已吞下4場聯賽敗仗，未來3仗更是硬仗，分別主場對紐卡素、作客利物浦及阿仙奴。

拉舒福特連續4場未列大軍，對此艾摩廉僅解釋「會做我認為對球隊最有利的事情，並堅持到最後」，然而「紅魔」昨仗47分鐘有般奴費南迪斯犯規兩黃一紅被逐，是這名中場繼10月聯賽對熱刺及歐霸對波圖，今季第3次領紅。狼隊打多一人下，58分鐘由鋒將馬菲奧斯根夏操刀角球直入，令曼聯在聯賽第10次死球失守，加上這名狼隊首席射手補時9分鐘在快速反擊單刀橫傳予黃喜燦輕鬆射入，紅魔終淨負兩球，賽後18戰22分排14位。狼隊新帥域陀彭利拿接手後兩連勝兼不失球。

迎地獄賽程 鬥紐卡素利物浦阿仙奴

曼聯緊接硬仗連場，除了下周二除夕日主場對紐卡素，下月6及12日更要作客惡鬥榜首利物浦及阿仙奴。39歲葡籍少帥艾摩廉自上月中接掌後，領軍首10場各項賽事已輸5場兼失19球之多，其中首7場英超輸4場的劣績，為紅魔歷任主帥之中最差。艾摩廉賽後承認正處於艱難時刻，「要結束這段艱難時期還很遙遠，球隊確實需要時間去改變」。

利物浦反勝李城 拋離車路士7分

此外，英超一哥利物浦昨在6分鐘便被李斯特城前鋒佐敦阿休破門，但完半場藉鋒將加普扳平，加上中場居迪斯鍾斯及前鋒穆罕默德沙拿於49和82分鐘建功，令「紅軍」反勝3：1，賽後17戰得42分。車路士縱有中場高爾彭馬於16分鐘開紀錄，但被富咸後備奇兵哈利威爾遜在82分鐘追平，加上前鋒洛迪高蒙尼斯補時5分鐘絕殺，令「藍戰士」吞下近10場英超首敗，賽後落後紅軍7分兼多賽1場。

紅軍已連續13場英超不敗，正向第2次封王進發，但連續10場聯賽都能製造入球的沙拿說：「球隊現時最重要是保持謙卑，期望未來少有傷兵，為爭標繼續努力。」諾定咸森林則憑翼鋒艾蘭加在29分鐘建功，主場以1：0挫熱刺取四連捷，也令主帥紐奴倒戈成功，賽後18戰34分，只少車路士1分。

英名宿英冠交手 林柏特贈朗尼4蛋

另外，高雲地利在英冠主場迎戰包尾的普利茅夫，同時是兩名英格蘭隊名宿林柏特與朗尼首次以領隊身分交鋒，結果主隊藉上半場4次破門，以4：0大捷。

上 / 下一篇新聞