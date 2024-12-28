般奴三領紅 曼聯遭狼噬 艾摩廉英超7戰輸4仗 歷任魔君最差

拉舒福特連續4場未列大軍，對此艾摩廉僅解釋「會做我認為對球隊最有利的事情，並堅持到最後」，然而「紅魔」昨仗47分鐘有般奴費南迪斯犯規兩黃一紅被逐，是這名中場繼10月聯賽對熱刺及歐霸對波圖，今季第3次領紅。狼隊打多一人下，58分鐘由鋒將馬菲奧斯根夏操刀角球直入，令曼聯在聯賽第10次死球失守，加上這名狼隊首席射手補時9分鐘在快速反擊單刀橫傳予黃喜燦輕鬆射入，紅魔終淨負兩球，賽後18戰22分排14位。狼隊新帥域陀彭利拿接手後兩連勝兼不失球。

迎地獄賽程 鬥紐卡素利物浦阿仙奴

曼聯緊接硬仗連場，除了下周二除夕日主場對紐卡素，下月6及12日更要作客惡鬥榜首利物浦及阿仙奴。39歲葡籍少帥艾摩廉自上月中接掌後，領軍首10場各項賽事已輸5場兼失19球之多，其中首7場英超輸4場的劣績，為紅魔歷任主帥之中最差。艾摩廉賽後承認正處於艱難時刻，「要結束這段艱難時期還很遙遠，球隊確實需要時間去改變」。

利物浦反勝李城 拋離車路士7分

此外，英超一哥利物浦昨在6分鐘便被李斯特城前鋒佐敦阿休破門，但完半場藉鋒將加普扳平，加上中場居迪斯鍾斯及前鋒穆罕默德沙拿於49和82分鐘建功，令「紅軍」反勝3：1，賽後17戰得42分。車路士縱有中場高爾彭馬於16分鐘開紀錄，但被富咸後備奇兵哈利威爾遜在82分鐘追平，加上前鋒洛迪高蒙尼斯補時5分鐘絕殺，令「藍戰士」吞下近10場英超首敗，賽後落後紅軍7分兼多賽1場。

紅軍已連續13場英超不敗，正向第2次封王進發，但連續10場聯賽都能製造入球的沙拿說：「球隊現時最重要是保持謙卑，期望未來少有傷兵，為爭標繼續努力。」諾定咸森林則憑翼鋒艾蘭加在29分鐘建功，主場以1：0挫熱刺取四連捷，也令主帥紐奴倒戈成功，賽後18戰34分，只少車路士1分。

英名宿英冠交手 林柏特贈朗尼4蛋

另外，高雲地利在英冠主場迎戰包尾的普利茅夫，同時是兩名英格蘭隊名宿林柏特與朗尼首次以領隊身分交鋒，結果主隊藉上半場4次破門，以4：0大捷。