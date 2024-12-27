阿仙奴快車迎葉軍 阿迪達促麾下增創意

對阿仙奴而言，聖誕快車往往是該隊的搶分佳節。該隊過往在「拆禮物日」及翌日共出戰29場英超賽事，錄得19勝8和僅2負佳績。此外，「兵工廠」主場對「升班馬」至今已連續12場獲勝，但阿迪達在賽前認為此役不易踢，「球隊可用之兵少了，情况變得對我們不利之時，我們應如何反應？如何求變，保持高水準表現，繼續贏下比賽，將是很重要的課題。」英傳媒亦指阿仙奴正考慮向法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）借用翼鋒高路梅安尼，以解沙卡「長唞」的燃眉之急。

海鷗撼賓福特 靴斯拿視低潮為挑戰

除阿仙奴及葉士域治外，兩支近期同樣表現欠佳的英超球隊白禮頓及賓福特，亦會上演另一場快車期對碰。主場出擊的「海鷗」近5場聯賽3和2負不勝，但客軍最近5戰亦輸4仗。白禮頓主帥靴斯拿就視球隊接連失分為「征戰英超的新挑戰」，但同時堅稱「自己有責任扭轉現時局面，也有能力可以帶領球隊走出低谷」。