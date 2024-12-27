夏蘭特失極刑 曼城再失分 主場遭愛華頓逼和 英超近9輪僅1勝

曼城此役有中場奇雲迪布尼未列正選，守將史東斯亦因上場負阿士東維拉期間掛彩再度缺陣，是以主帥哥迪奧拿賽前承認「中後場傷兵問題嚴重，必須添入新兵」。惟曼城開賽後便控制戰局，並在14分鐘先開紀錄，曼城中場貝拿度施華左路傳中「省」中愛華頓後衛班夫韋迪改變方向，令隊友門將比克福特束手就擒。33分鐘，菲爾科頓禁區頂橫傳予無人看管的貝拿度施華第一時間射門不中目標，而在失掉這次黃金機會3分鐘後便被追平，當時曼城中堅文路爾艾簡治解圍傳中波變「助攻」，被愛華頓「10號仔」伊利文尼戴耶射入扳平完上半場。

下半場接戰不久，曼城翼鋒沙雲奴博得12碼，但上半場表現沉寂的箭頭艾寧夏蘭特操刀被比克福特撲出，後者其後頭槌補中又因越位「食詐糊」。曼城其後於75分鐘換入中場迪布尼，但面對愛華頓的銅牆鐵壁防守「老鼠拉龜」下，終被逼和1：1完場，各賽事13仗錄得1勝3和9負。

哥帥憂或失來屆歐聯席位

另外，哥迪奧拿賽前坦承，球隊有機會面對無緣下季歐聯賽的危機，哥帥說：「我以往曾提及這件事，人們卻以大笑回應，並稱參加歐聯並非什麼成就。但我認為在這國家裏，任何球隊都可以有這樣的經歷。」他又透露曾與球會主席穆巴拉克會晤，並覺得獲對方「令人難以置信的支持」。