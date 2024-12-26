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體育

體壇快訊：潘啟情爭WBC亞洲金腰帶

【明報專訊】現時WBC亞洲排名第8的28歲香港職業拳擊手潘啟情，將在今日「拆禮物日」傍晚與35歲泰國籍拳手Komgrich Nantapech，打10個回合爭逐WBC亞洲洲際輕蠅量級金腰帶。他昨在曼谷與對手順利過磅後表示，有信心發揮到今次訓練的技術特點，目標以KO取勝。

港籃兩鬥廣東爭粵港盃

中國香港籃球總會前日公布第7屆粵港盃男子籃球賽將採用主客場制，港隊將在後日首回合先作客廣東隊，再在下周二除夕假灣仔修頓室內場館主場演次回合。上屆兩戰皆北失冠的港隊，今屆球員名單包括早前出征亞洲盃外圍賽的惠龍兒、葉耀邦及卜聿揚，還有連續兩屆披甲的曾湛元。

26歲前冬奧女將雪崩亡

26歲瑞士隊滑雪女將希迪嘉（Sophie Hediger）日前不幸在該國的阿羅薩滑雪度假勝地遭遇雪崩離世。她過去曾代表瑞士參加兩年前北京冬季奧運單板滑雪障礙追逐比賽，亦在上季首度兩次登上世界盃領獎台。瑞士滑雪協會向其家人表示最深切哀悼，並稱事件為聖誕節假期蒙上陰影。

奧斯卡返母會聖保羅

巴甲球會聖保羅昨宣布，巴西前國腳奧斯卡以自由身來投，據報簽約3年，闊別14年後重返母會。這名33歲中場2008年於聖保羅出道，之後效力過巴甲的國際體育會及英超勁旅車路士，2017年初轉投上海海港（前稱上海上港），連同今季贏得3次中超冠軍，完季約滿結束8季中超生涯。

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