紅魔征狼誓拆禮物 取消聖誕派對惹不滿 高層：對失業市民表尊重

曼聯由新帥艾摩廉執教後，雖曾在「曼市打吡」作客2：1反勝曼城，但他領軍6場英超僅兩勝1和3負，包括上仗主場以0：3不敵般尼茅夫，以17戰22分暫排聯賽榜第13位，且各賽事近6場都未能保持零失球。此外，據報曼聯行政總裁奧馬貝拉達在員工會議上宣布，取消慣常聖誕派對活動，引來職球員不滿。他解釋這決定為球會節省約25萬鎊（約245萬港元），但並非出於經濟動機，而是對失業市民的尊重，有指紅魔隊長般奴費南迪斯及後表示願意自掏腰包支付費用，但仍遭球會拒絕。另外，後衛達洛治適逢平安夜前往當地慈善機構 ，為無家者派發食物和衣物。

兩軍葡籍主帥鬥法

曼聯創隊史聖誕節時最低聯賽排名，39歲少帥艾摩廉賽前強調責任在他一人身上，「我也好像球迷一樣沮喪，但我們必須逐漸解決問題，找到所有問題答案」。另再被問及已連續3仗未列大軍的前鋒拉舒福特情况，艾摩廉說：「當我覺得時機成熟時會改變一些事情，在此之前，我將續以球隊最大利益着想。」他又盛讚域陀彭利拿是優秀教練，曾助波圖兩奪葡超冠軍。

56歲狼隊新帥域陀彭利拿上仗首度領軍即作客以3：0大勝李斯特城，結束四連敗，與尾四的李城收窄至兩分。他賽前亦向今場對手的艾摩廉「派高帽」，稱這名同鄉擁有優秀溝通及豐厚戰術天賦。狼隊今仗續由今季已入9球的巴西隊鋒將馬菲奧斯根夏攻堅。

曼城頹兵迎愛華頓

另邊廂，在英超已跌到第7位的曼城今晚迎戰愛華頓，「藍月」近况低迷在各賽事12場僅1勝，已落後榜首利物浦多達12分兼多踢一場；至於「拖肥」近兩仗對前列分子的阿仙奴及車路士，同樣能悶和0：0保持不失球。暫列次席的車路士今晚主場對倫敦同市球隊富咸，續搶分力追明晨主場對李斯特城的「紅軍」。熱刺同晚作客排第4的諾定咸森林，上仗主場3：6慘負利物浦後，主帥普斯迪高路賽前表明，為加強板凳深度，下月冬季轉會窗重開時需要增兵。