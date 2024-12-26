世一卓林普認來港定居女友屬主因 視明年啟德辦大獎賽「首履行推廣桌球使命」

讚港生活方便 計劃置業

卓林普成為繼10月底的奧蘇利雲後，另一名透過優才計劃成為香港居民的桌球名將；他成為「港人」後首次受訪，昨早在澳門接受本報等多間本地傳媒訪問時強調，並非受「火箭」的決定影響，又說出對香港的熱愛，「自5至10年前首次踏足香港以來，我已真正愛上這地方，總是希望回來，因此獲公布取得居民身分感覺很特別。香港生活節奏明快，人與人之間距離接近，有很多可做的事。可能只需15分鐘車程，便可發現沙灘或其他讓人心曠神怡的地方。這裏不同的生活模式，非常適合我」。他補充，需待下月3日才正式領取香港身分證，但已期待日後藉此便利來往內地和澳門，又承認計劃在港置業，「找個真正的『家』」。

亞洲辦賽漸增 居港有利備戰

有報道指女友為花式溜冰前港將馬曉晴的卓林普透露，今年有4至6個月在香港度過。被問到女友是否決定扎根香港的原因，這名30項排名賽冠軍大方承認並首次公開「認愛」，稱隨着更多賽事選擇落戶亞洲，在香港定居有助養精蓄銳提升表現，「女友是主要原因，然而香港對我而言非常鼓舞人心。過去一年在香港生活的日子，我認為有助提升在亞洲賽事的成績，因此我知道香港居民身分對我的幫助，更容易作出這決定」。

有意在港成立桌球會作育英才

卓林普提到，獲添港人身分後希望推動香港桌球運動發展。35歲的他料明年3月將在啟德體育園出戰世界大獎賽，形容首次「主場」出擊將是首次履行推廣桌球使命的機會，「我希望透過港人身分啟發新生代。隨着傅家俊和吳安儀的成功，我也希望自己能推廣桌球，讓小孩從其他運動項目轉而享受桌球的樂趣。在香港遊逛時，我總會被路人認出，因此感受到港人對桌球的熱愛。當我成為香港居民後，他們更有理由支持我，以及各界思考如何壯大香港桌球圈」。他又希望日後能在香港成立桌球會培養新秀，「希望待10至20年後，能見證香港出產世界冠軍」。

明報記者 林欣澤 澳門直擊