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體育

體壇快訊：港網賽添3猛將

【明報專訊】ATP中銀香港網球公開賽將於下周日假維多利亞公園網球場展開，賽會昨公布3名新球手名單，包括剛於ATP新生代年終賽取得男單亞軍的19歲美國籍球手錢亮拿（前譯利亞拿泰恩）、世界排名第38的美籍好手中島布蘭登，以及世界第36的葡籍球手紐奴保捷斯。

大谷三封年度最佳

美國職棒大聯盟（MLB）勁旅洛杉磯道奇的日籍30歲星將大谷翔平，昨獲選美聯社年度最佳男運動員，擊敗巴黎奧運奪4金的法國籍「飛魚」馬爾尚等獲殊榮，也是史上首名三度獲獎的棒球手，看齊籃球名將米高佐敦的紀錄。

河床4女將涉歧視被捕

巴西當局昨扣查4名效力河床女足的阿根廷球員，理由是她們上周作客巴西甘美奧女足的一場「女士盃」比賽中，涉及種族歧視對方球員和1名球童，而其中一名涉事者則被拍攝到向鏡頭以外的人士扮猴子。至於賽事籌辦者則決定禁止河床女足參賽兩年。

華倫西亞辭退巴拉查

在西甲排尾二的老牌球隊華倫西亞，前晚宣布解僱49歲西班牙籍主教練巴拉查，這名曾協助「蝙蝠軍團」兩奪西甲冠軍的名宿於去年2月入主球隊，總計領軍78次取得26勝20和32負，包括今季兩場聯賽勝仗。華倫下場聯賽於明年1月4日凌晨主場對次席皇家馬德里。

全北聘普耶掌帥

9屆韓職冠軍球隊全北汽車昨宣布，委任烏拉圭名將普耶為主教練，57歲的普耶自3月離開希臘隊後一直賦閒。另今季日職雙冠王神戶勝利船同日宣布，與上季聯賽入13球的32歲前鋒武藤嘉紀續約，來季續留效。

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