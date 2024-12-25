體壇快訊：港網賽添3猛將

大谷三封年度最佳

美國職棒大聯盟（MLB）勁旅洛杉磯道奇的日籍30歲星將大谷翔平，昨獲選美聯社年度最佳男運動員，擊敗巴黎奧運奪4金的法國籍「飛魚」馬爾尚等獲殊榮，也是史上首名三度獲獎的棒球手，看齊籃球名將米高佐敦的紀錄。

河床4女將涉歧視被捕

巴西當局昨扣查4名效力河床女足的阿根廷球員，理由是她們上周作客巴西甘美奧女足的一場「女士盃」比賽中，涉及種族歧視對方球員和1名球童，而其中一名涉事者則被拍攝到向鏡頭以外的人士扮猴子。至於賽事籌辦者則決定禁止河床女足參賽兩年。

華倫西亞辭退巴拉查

在西甲排尾二的老牌球隊華倫西亞，前晚宣布解僱49歲西班牙籍主教練巴拉查，這名曾協助「蝙蝠軍團」兩奪西甲冠軍的名宿於去年2月入主球隊，總計領軍78次取得26勝20和32負，包括今季兩場聯賽勝仗。華倫下場聯賽於明年1月4日凌晨主場對次席皇家馬德里。

全北聘普耶掌帥

9屆韓職冠軍球隊全北汽車昨宣布，委任烏拉圭名將普耶為主教練，57歲的普耶自3月離開希臘隊後一直賦閒。另今季日職雙冠王神戶勝利船同日宣布，與上季聯賽入13球的32歲前鋒武藤嘉紀續約，來季續留效。