阿迪達證沙卡將缺陣「很多個星期」

【明報專訊】阿仙奴領隊阿迪達前晚證實，日前在英超比賽期間觸傷右大腿筋退下火線的翼鋒布卡約沙卡須缺陣很多個星期，更惡劣的情况是養傷期可長達1年，又稱現只能希望對方能在來年復出。
23歲的沙卡今季大勇，迄今各賽事入9球和交出13次助攻，但上輪英超大勝水晶宮僅22分鐘便傷退。阿迪達說：「我不清楚他今次是否遇上同一傷勢，只知是同一隻腳，它之前已受傷3次，今次情况看來不妙，他將會缺陣很多個星期，更惡劣是養傷長達1年。」
曼聯主場奧脫福鼠患重現
阿迪達回應取代沙卡攻堅的球員時證實，翼鋒史達寧也因膝部受傷須休戰數周，但認為二人位置有李安度杜沙特及鋒將加比爾捷西斯等頂上。阿迪達又透露沙卡曾在兩季共披甲逾130次，所以在戰頻下隨時會出現其他類似傷兵。
此外，曼聯前鋒拉舒福特上周受訪時暗示離隊後，被新帥魯賓艾摩廉「雪藏」3場比賽。艾摩廉表示：「我明白像他這樣的球員總被很多人包圍，他們會為他做一些抉擇，包括那個訪問。我此刻的焦點是改進他，我們需要一個聰明的他。我現已忘記那訪問，只會關注球場內的一切。」另據報奧脫福球場繼2015年後再度出現鼠患，其中小食亭等被發現老鼠糞便，故此在5星為滿分的衛生評級中僅獲2星。