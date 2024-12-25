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體育

76人迎馬刺判官屢犯錯 罰杜蒙特離場彈弓手 納斯轟混亂不堪

【明報專訊】NBA常規賽昨發生罕有誤判，球證珍娜舒路達（Jenna Schroeder）在費城76人主場以111：106擊敗聖安東尼奧馬刺一役，連番錯判致主隊中鋒杜蒙特一度領第2次技術犯規被逐離場，但其後來回推翻兩次判決並令其重回戰場。賽後76人主教練納斯狠批相關情况「混亂不堪」。

球證向雙方認錯 雲班耶馬難解判決

此仗交手至第2節尚餘8分13秒，76人中鋒杜蒙特在防守馬刺新星雲班耶馬時，先被球證珍娜舒路達吹罰技術犯規，及後76人重開界外球時，雲班耶馬疑再被撞倒，此時舒路達再吹罰杜蒙特第2次技術犯規逐其離場，引起全場起哄，76人主帥納斯亦上前破口大罵質疑判決。而球證團隊其後翻看重播後，突改判雲班耶馬第2次為「插水」並改判其技犯，取消了杜蒙特第2次技犯，讓他由更衣室重回球場。而及後76人在射入技犯罰球後，球證團隊經討論後再一次推翻雲班耶馬「插水」的技犯，並取消已射入的一記罰球，向雙方職球員致歉。

及至次節末段，76人球星安必特在一次上籃面對雲班耶馬時，再被舒路達吹罰進攻犯規，令前者非常不滿並領兩次技犯被逐，惟由於主隊已在此前的爭議中運用上訴機制，結果球隊須在大部分時間缺少陣中頭號球星下續戰。不過，76人最終靠後衛泰維斯麥斯狀態火熱，全場貢獻32分、10個籃板及8次助攻的「準三雙」表現，領銜以111：106擊敗馬刺，重返勝軌。

賽後納斯狠批道：「上半場簡直混亂不堪，這種判決是前所未見的，毫無疑問地影響了比賽。」而雲班耶馬亦對判決感不解，「當時杜蒙特只是不小心絆倒我，球證為此吹罰也令我感到意外」。

聖誕大戰連場 勇士湖人演加州打吡

同日其他賽事方面，奧克拉荷馬雷霆憑星級控衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大貢獻41分及9個籃板，領銜在主場以123：105輕取華盛頓巫師，取八連勝後以23勝5負續高踞西岸第一。至於東岸一哥克里夫蘭騎士則在主場以124：113挫猶他爵士，拿下五連捷。

另外，常規賽明晨起舉行一連5場聖誕大戰，頭場由紐約人迎戰馬刺；次仗明尼蘇達木狼征戰上屆總亞軍的達拉斯獨行俠；第3場由衛冕之師波士頓塞爾特人主場鬥76人；第4場有金州勇士迎戰洛杉磯湖人的「加州打吡」；而尾場則由前屆總冠軍丹佛金塊作客鳳凰城太陽。

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