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體育
2024年12月24日星期二
利物浦輾壓熱刺膺「聖誕冠軍」 沙拿入球助攻起孖 兩數據聖誕前上雙英超史上首人
曼聯主場再吞般茅3蛋 排13位見聖誕最低排名
拿華斯告別戰留憾 西維爾客負皇馬 賽前對手眾星列隊致意贈簽名球衣
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【明報專訊】（請看附圖）
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