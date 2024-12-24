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體育

拿華斯告別戰留憾 西維爾客負皇馬 賽前對手眾星列隊致意贈簽名球衣

【明報專訊】皇家馬德里昨在西甲收爐戰，主場4：2擊敗西維爾，賽後反壓今輪失分的巴塞隆拿升上次席。西維爾39歲老將捷西斯拿華斯此戰後備上陣25分鐘，完成21年球員生涯告別戰，賽前獲「銀河艦隊」球員列隊歡迎並致送全隊簽名球衣。

捷西斯拿華斯是西班牙隊2010年世界盃、2012年及今年歐洲國家盃冠軍成員，自2003年出道起共為西維爾效力17季半，留下705次的隊史出場紀錄；另曾在2013至17年轉投曼城。他5月曾與西維爾簽下終身合約，延續球員身分至本月31日，退役後則成為球會職員。他受髖關節痛楚困擾決定退役，此戰65分鐘入替翼鋒梅森保，完成「最後一舞」。

完場後這名西班牙前國腳翼衛流下不捨淚，並獲班拿貝球場的球迷報以掌聲。他賽後談及告別感想說：「在比賽最後兩分鐘我已非常感慨。經歷過很多動人時刻，這天再感受到人們的情感和愛戴。我知道已經盡力，並讓很多人得到歡樂，內心因而變平靜。」西維爾下周一將為拿華斯舉辦告別賽，讓球迷回師比斯桑球場再次歡送這名老臣。

麥巴比先入波後助攻 落後馬體會1分

賽事方面，皇馬此戰憑射手基利安麥巴比開紀錄兼交助攻，加上費達歷高華維迪、洛迪高高斯及巴謙戴亞斯的入球以4：2摘勝。皇馬賽後18戰40分，以兩分反壓多踢1場的巴塞升第2，落後今輪挫巴塞的榜首馬德里體育會1分。

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