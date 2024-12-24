曼聯主場再吞般茅3蛋 排13位見聖誕最低排名

艾摩廉認艱難 拉舒福特再次缺陣

曼聯前鋒拉舒福特連續3仗未列入大軍，但被發現有現身奧脫福球場的球員通道與小球迷合照。「紅魔」昨仗控球率達60%及多達23次攻門，但未能轉化成入球，上半場29分鐘更再次罰球失波，被般尼茅夫中堅甸恩胡積臣頂入，加上61分鐘閘衛馬沙拉奧犯規輸12碼，被祖斯甸古華特射入拉開比數，以及2分鐘後被安東尼施美奧再下一城，連續兩季主場對壘均慘吞3蛋；般尼茅夫今季先後擊敗曼市雙雄、阿仙奴及熱刺後，現17戰28分升上第5位。

曼聯17戰僅22分續排第13名，屬隊史首次在英超積分榜排「下半版」過聖誕節。魯賓艾摩廉接手後領軍9仗4勝1和4負，在英超僅兩勝1和3負，且失球數字急升，入17球失17球。他賽後承認一切都很艱難，「我預料到這份工作會很艱難，尤其在賽程非常頻密這數個月。我們再次在死球失守，很難爭取連勝，感受到球迷的失望，但我們需要面對困難和繼續嘗試」。

至於曼聯前助教雲尼斯達萊領軍的李斯特城，同樣在主場以0：3負狼隊，近3仗不勝兼失9球；狼隊葡籍新帥域陀彭利拿首仗領軍即旗開得勝，助球隊結束四連敗。