利物浦輾壓熱刺膺「聖誕冠軍」 沙拿入球助攻起孖 兩數據聖誕前上雙英超史上首人

贏6：3凱旋 本季最多入球賽事

利物浦翼鋒路易斯迪亞斯及中場阿歷斯麥亞里士打先後於23和36分鐘頂入，熱刺中場占士麥迪臣則在41分鐘破門，但沙拿直線妙傳予中場蘇保斯拉爾建功，以3：1完上半場。沙拿在下半場先後於54和61分鐘連入兩球，加上尾段又助攻迪亞斯梅開二度，終助球隊以6：3挫有中場古路施夫斯基及前鋒蘇蘭基分別在72和83分鐘建功的熱刺，並超越車路士主場6：2勝狼隊，暫成今季最多入球數賽果；沙拿以15球和11次助攻領前射手榜及助攻榜，成為史上首個聖誕前在上述兩項數據上雙的球員。

紅軍主帥史諾說：「我很享受首60至65分鐘的比賽，但發現當領先5：1後，球員便不願跑，或者這就是人的通病。事實是你每秒鐘比賽都必須處於最佳狀態，否則便會立刻被懲罰。不過，每3至4天便要比賽一場始終是困難的。」今次是紅軍歷來在英超第7次做「聖誕冠軍」，但此前6次只曾在2019／2020年球季封王。

車路士悶和愛華頓落後4分

愛華頓主場迎戰車路士一仗，主隊門將比克福特上半場曾封阻敵鋒尼高拉斯積遜及左閘馬路古斯圖的叩關。「拖肥」其後還以顏色，中場奧利爾文加拉和前鋒積夏里遜強攻，但過不了客軍門將羅拔山齊士的十指關，若非後者隊友守將班洛特巴迪亞舒尼曾護空門，「藍戰士」連同歐協聯在內連續11仗不敗已告斷纜。此役是「拖肥」近6場英超第5次保持不失，惟暫也只能以16戰得16分排第15，比多踢1場排尾三的狼隊多4分。同日修咸頓作客0：0悶和富咸後17戰得6分續包尾。「聖人」新帥祖歷此役只在看台上觀戰，這名上月被羅馬解僱的克羅地亞籍領隊，將在周四晚「拆禮物日」主場「地標」領軍迎戰韋斯咸。