捷西斯起孖再破宮 阿仙奴快車折沙卡

阿迪達憂沙卡傷勢

雙方上周中才於英聯盃交手，「兵工廠」靠加比爾捷西斯「戴帽」下主場以3：2險勝。昨返聯賽再碰頭，這名27歲前鋒在6分鐘施射破網先開紀錄，結束長達11個月聯賽入球荒。水晶宮雖在11分鐘靠鋒將伊斯美拿沙亞扳平，不過捷西斯在15分鐘個人梅開二度，加上拍檔夏維斯在38分鐘建功，半場領先3：1。換邊後，阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利在60分鐘拉開至4：1，加上中場迪格蘭賴斯在84分鐘後備錦上添花，終作客以5：1大捷。兵工廠賽後以17戰33分穩守第3位。

對於主將沙卡在初段因傷提早退下火線，主帥阿迪達對其傷勢表示擔憂道：「感覺他大腿筋腱有什麼傷勢而無法繼續，他必須接受評估。所以我們真的很擔心。」由於球隊將在周六起迎來聖誕快車檔期，這勢必影響阿迪達的排兵佈陣。

另外，今季「黑馬」的諾定咸森林前晚憑奧拉艾拿及艾蘭加各入一球，同樣作客以2：0挫賓福特，三連勝後以17戰得31分位列第4。