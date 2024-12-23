馬體會絕殺巴塞登頂 慶施蒙尼領軍13周年 「做好競爭準備」

18年來首度西甲交手凱旋

賽前近6輪僅1勝的巴塞，是役雖有西班牙新星翼鋒拉明耶馬因傷缺陣而被迫成為「觀眾」，但仍靠另一西班牙國腳中場柏迪在31分鐘接應傳中射入，半場領先1：0。換邊後，馬體會的阿根廷國腳中場迪保羅在60分鐘勁射扳平。及至補時6分鐘，後備入替的挪威隊中鋒索洛夫撞射得手，為馬體會作客以2：1反勝，亦是自2006年2月初作客以3：1挫巴塞後，逾18年來首在西甲作客擊敗對方。

各賽事連勝12場的「牀單兵團」賽後18戰得41分，以3分壓過多踢1場兼近7輪僅取5分的巴塞，以榜首之名迎接新一年，兩隊將會於明年1月5日香港時間凌晨分別出戰西班牙盃32強。

對於換人舉動起關鍵作用，牀單兵團主帥施蒙尼賽後承認因應對手的陣式，故下半場改變壓迫方式令表現有所改善，「球員已做好比賽準備，我們最強大的就是團隊。每個人都要做好競爭準備，這都是我們與皇馬和巴塞這兩個『怪物』戰鬥的方式」。此戰因前一輪聯賽直紅被逐續無法親自落場督師的巴塞主教練費歷克，縱對這場失利感到失望，但認為麾下需要休息時間，「我們將會先慶祝聖誕節，在12月29日才開始訓練，之後再專注於下半季我們能做的事情」。另畢爾包昨晨亦作客以2：1反勝奧沙辛拿，賽後19戰得36分續排第4位。