體壇快訊：主辦方為名宿賽風波致歉

88歲英軍名宿伊斯咸辭世

曾隨英格蘭隊在1966年世界盃主場奪冠的成員佐治伊斯咸（George Eastham），昨證實於當地時間上周六離世，享年88歲。這名進攻中場球會生涯曾效力阿仙奴、紐卡素及史篤城等，英軍生涯共上陣19場入兩球，奪冠該屆擔任後備並未落場。

皇馬缺雲尼料改踢雙箭頭

上周中贏得首屆國際足協（FIFA）洲際盃的西甲班霸皇家馬德里，今晚將返聯賽主場迎戰西維爾。惟新科FIFA年度最佳男足球員的鋒將雲尼斯奧斯祖利亞，是役將因累積黃牌滿額須停賽，料主帥安察洛堤將變陣改踢雙箭頭，由基利安麥巴比及洛迪高高斯合力攻堅。

安必特復出領76人兩連捷

費城76人昨在球星安必特復出攻入34分領銜下，在NBA常規賽主場以108：98擊敗有6人得分上雙的夏洛特黃蜂，取下兩連捷。至於日前剛奪NBA盃冠軍的密爾沃基公鹿，則作客以101：128大敗予克里夫蘭騎士，四連勝走勢告終。