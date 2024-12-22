體壇快訊：主辦方為名宿賽風波致歉

【明報專訊】雲集35位名宿的皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇的表演賽前晚在香港大球場結束，但賽前的球星見面會鬧出費高等4大皇馬球星中途離席，令購票的26名皇馬香港球迷會會員未能與偶像合照簽名。主辦單位Legends Assemble昨發聲明，稱積極與相關人士協商解決方案，以及跟球迷會及受影響球迷保持密切聯絡，務求妥善處理相關事宜，並為此事帶來不便致歉，稱未來會更謹慎及完善處理相關活動安排，以免情况再發生。
88歲英軍名宿伊斯咸辭世
曾隨英格蘭隊在1966年世界盃主場奪冠的成員佐治伊斯咸（George Eastham），昨證實於當地時間上周六離世，享年88歲。這名進攻中場球會生涯曾效力阿仙奴、紐卡素及史篤城等，英軍生涯共上陣19場入兩球，奪冠該屆擔任後備並未落場。
皇馬缺雲尼料改踢雙箭頭
上周中贏得首屆國際足協（FIFA）洲際盃的西甲班霸皇家馬德里，今晚將返聯賽主場迎戰西維爾。惟新科FIFA年度最佳男足球員的鋒將雲尼斯奧斯祖利亞，是役將因累積黃牌滿額須停賽，料主帥安察洛堤將變陣改踢雙箭頭，由基利安麥巴比及洛迪高高斯合力攻堅。
安必特復出領76人兩連捷
費城76人昨在球星安必特復出攻入34分領銜下，在NBA常規賽主場以108：98擊敗有6人得分上雙的夏洛特黃蜂，取下兩連捷。至於日前剛奪NBA盃冠軍的密爾沃基公鹿，則作客以101：128大敗予克里夫蘭騎士，四連勝走勢告終。