明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

熱刺回勇無懼龍頭利物浦 普帥為同業抱不平 籲外界予領隊耐性尊重

【明報專訊】近况回勇的熱刺明晨將於英超主場大戰榜首之師利物浦，賽前主帥普斯迪高路為一眾英超教頭抱不平，並以早前自身領軍成績陷入頹勢時遭自家球迷喝倒采做例子，認為外界應該給予領軍者更多尊重。

熱刺vs.利物浦 now611/621台 明晨00：30直播

今輪聯賽前熱刺僅以16戰得23分排第10位，與16戰得36分的榜首利物浦相差13分。不過球隊近期有復蘇迹象，上輪聯賽作客5：0大勝修咸頓後，又於英格蘭聯賽盃8強主場4：3淘汰曼聯，其中韓國國腳的隊長孫興慜在這兩仗包辦入球助攻各二，今仗乘勇迎戰利物浦誓成對方心腹之患。

賽前熱刺主帥普斯迪高路感言道：「從我上季加盟以來，便一直在摸索球隊的可能性，但大家應該給予教練更多耐性與尊重，這情况（被柴台）不是只在我身上發生，在英超同樣發生在其他人身上，這與外界的短視思維有關，絕非好現象。」

利物浦方面，合約將於明夏到期的右閘阿歷山大阿諾特，據報有意在下月轉會窗重開後尋求離隊，並傳出西甲班霸皇家馬德里對這名26歲英格蘭國腳虎視眈眈。對此「紅軍」主帥史諾回應有關傳聞時表示：「我不會評論有關傳言，只要球員仍把球隊放在第一位，我都會一視同仁，包括阿諾特。」

軍情方面，熱刺是役除了續有中場賓坦古亞停賽外，亦有包括一對正選中堅雲迪尹及基斯甸羅美路在內共6員傷兵。反觀紅軍陣容較完整，僅得中堅伊巴希馬干拿迪在內兩名「十字兵」。

曼聯傳冬窗欲借走拉舒福特

車路士挾八連勝征愛華頓

另外，日前在英聯盃被熱刺淘汰的曼聯今晚返聯賽迎戰般尼茅夫，賽前主帥魯賓艾摩廉證實在上輪聯賽傷出的中場美臣蒙特，須休養「至少數周」。而近期未獲列入比賽名單的「紅魔」前鋒拉舒福特，據報會方有意在下月冬季轉會窗將其外借，並傳已有3支沙特聯球會有意接洽。

至於次席的車路士今晚挾各賽事八連勝強勢作客愛華頓，賽前主帥馬利斯卡證實養傷了逾一個月的右閘列斯占士已復操，但是役或未能趕及候命。而被問及今輪有望在利物浦開賽前短暫升至榜首的機會，這名意籍教頭則稱：「這不會對我們增加任何壓力，因每一場比賽的目標都是取勝。」

上 / 下一篇新聞