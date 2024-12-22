熱刺回勇無懼龍頭利物浦 普帥為同業抱不平 籲外界予領隊耐性尊重

熱刺vs.利物浦 now611/621台 明晨00：30直播

今輪聯賽前熱刺僅以16戰得23分排第10位，與16戰得36分的榜首利物浦相差13分。不過球隊近期有復蘇迹象，上輪聯賽作客5：0大勝修咸頓後，又於英格蘭聯賽盃8強主場4：3淘汰曼聯，其中韓國國腳的隊長孫興慜在這兩仗包辦入球助攻各二，今仗乘勇迎戰利物浦誓成對方心腹之患。

賽前熱刺主帥普斯迪高路感言道：「從我上季加盟以來，便一直在摸索球隊的可能性，但大家應該給予教練更多耐性與尊重，這情况（被柴台）不是只在我身上發生，在英超同樣發生在其他人身上，這與外界的短視思維有關，絕非好現象。」

利物浦方面，合約將於明夏到期的右閘阿歷山大阿諾特，據報有意在下月轉會窗重開後尋求離隊，並傳出西甲班霸皇家馬德里對這名26歲英格蘭國腳虎視眈眈。對此「紅軍」主帥史諾回應有關傳聞時表示：「我不會評論有關傳言，只要球員仍把球隊放在第一位，我都會一視同仁，包括阿諾特。」

軍情方面，熱刺是役除了續有中場賓坦古亞停賽外，亦有包括一對正選中堅雲迪尹及基斯甸羅美路在內共6員傷兵。反觀紅軍陣容較完整，僅得中堅伊巴希馬干拿迪在內兩名「十字兵」。

曼聯傳冬窗欲借走拉舒福特

車路士挾八連勝征愛華頓

另外，日前在英聯盃被熱刺淘汰的曼聯今晚返聯賽迎戰般尼茅夫，賽前主帥魯賓艾摩廉證實在上輪聯賽傷出的中場美臣蒙特，須休養「至少數周」。而近期未獲列入比賽名單的「紅魔」前鋒拉舒福特，據報會方有意在下月冬季轉會窗將其外借，並傳已有3支沙特聯球會有意接洽。

至於次席的車路士今晚挾各賽事八連勝強勢作客愛華頓，賽前主帥馬利斯卡證實養傷了逾一個月的右閘列斯占士已復操，但是役或未能趕及候命。而被問及今輪有望在利物浦開賽前短暫升至榜首的機會，這名意籍教頭則稱：「這不會對我們增加任何壓力，因每一場比賽的目標都是取勝。」