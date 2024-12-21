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體育

巴黎奧運港劍手祝捷 江旻憓冀重拾跆拳樂趣 張家朗：今年辛苦又開心

【明報專訊】中國香港劍擊代表隊在今夏巴黎奧運，憑男子花劍和女子重劍「年終世一」張家朗和江旻憓雙雙摘金。中國香港劍擊總會昨晚在尖沙嘴辦祝捷會暨答謝晚宴。已退役投身職場的江旻憓，總結2024年希望「不要回頭、勇往直前」，並透露會重拾兒時興趣跆拳道，藉此自我鍛煉。

劍擊港隊在今屆巴奧共有4名劍手參賽，包括張家朗（男花）、江旻憓（女重）、何瑋桁（男重）和陳諾思（女花）。其中張家朗成為68年來首名蟬聯男花金牌的選手，並與江旻憓雙雙摘金而回。陳諾思和何瑋桁的首次奧運之旅，分別在16強和32強畢業。

劍總在晚宴上為4名奧運代表及各港隊教練頒發嘉許獎座。在巴黎奧運後退役並轉任香港賽馬會對外事務助理經理的江旻憓，面對傳媒依舊笑臉迎人，「我𠵱家係新嘅人，一個專業嘅人」。她透露職場生涯適應進展不錯，但笑言每次下班都感疲累，仍未有空回體院擔任小將的陪練拍檔。

江旻憓另提到來年生活的一個新目標，決定重拾跆拳道，更因已擁有兒童黑帶，再次穿上道袍可從黑帶起步「香港剛舉辦品勢世界賽，重遇兒時的教練。所有關於跆拳道的回應都是美好，劍擊反而有很多高低起伏，是成熟的回憶」。她又說過去在劍擊與對手較量，因此投身跆拳道希望循品勢發展，磨練自己為主。

陳諾思赴美升學 冀兼顧學業劍擊

另一名金牌健兒張家朗，形容今年從經歷艱苦的奧運資格爭奪到揚威巴黎，是既辛苦又開心的一年。他指出男花港隊未能取得奧運資格是今年的小遺憾，「東京奧運入圍的成績沒比今次好，但今次爭逐資格的亞洲隊伍都很厲害；做得好成績但未能進軍奧運固然可惜，但回看團隊過去創下的佳績，例如去年世界賽贏得銅牌，也是值得自豪和保持信心的事」。

年僅19歲的陳諾思完成奧運首演後赴美國西北大學展開升學生活。她來年希望劍擊、學業雙軌發展，但面對接踵而來的成人、青年和全美大學體育協會（NCAA）賽事，她坦言要視乎情况取捨。何瑋桁今年從亞大區資格賽封王入圍奧運，並首度成為亞洲賽冠軍，「可能是人生最驚喜、最開心的一年，但都要肯定自己的努力，希望明年能乘勢再接再厲」。現世界排名創下新高第13名的他，表示明年會以衝擊前10為目標，並希望繼上月世界盃加拿大站後，再次衝擊國際賽獎牌。

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