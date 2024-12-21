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2024年12月21日星期六
韋拿戴帽 領巴塞傳奇大勝皇馬明星 卡路士亨利上陣不足20分鐘 7982人入大球場現不少空櫈
球星見面會貨不對辦 皇馬球迷向警方備案
曼城征維拉爭反彈避降中游
熱刺挫曼聯晉英聯盃4強 鬥利物浦爭闖決賽
馬體會鋒銳 西甲榜首戰作客攻巴塞
足壇快遞：李城中場轉孟籍勢鬥港足
SAT周六體育直播賽程
巴黎奧運港劍手祝捷 江旻憓冀重拾跆拳樂趣 張家朗：今年辛苦又開心
居里僅藉罰球取兩分 勇士遭熊噬
體壇快訊：李思穎澳洲賽穿金掛銅
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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韋拿戴帽 領巴塞傳奇大勝皇馬明星 卡路士亨利上陣不足20分鐘 7982人入大球場現不少空櫈
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