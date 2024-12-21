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體育

熱刺挫曼聯晉英聯盃4強 鬥利物浦爭闖決賽

【明報專訊】英格蘭聯賽盃昨上演8強壓軸戰，熱刺在曾領先3球下縱一度被連追兩球，在主場仍以4：3險勝曼聯，晉身下月4強先鬥客軍利物浦，另一場準決賽則由阿仙奴主場先迎戰紐卡素，首回合下月9日舉行，次回合明年2月6日上演。

熱、曼之戰昨在正選陣容方面均作一定輪換，日前受訪談及「已準備好接受新挑戰」的拉舒福特連續兩仗未入名單；主場出擊的熱刺於15及54分鐘憑射手蘇蘭基梅開二度，以及古路施夫斯基47分鐘建功，在下半場初段已遙領3：0。「紅魔」藉這場為熱刺把關的費沙科士打兩度傳球犯錯，由後備入替的約舒亞舒克斯及阿密特迪亞路於63及72分鐘連追兩球，不過熱刺隊長孫興慜完場前直入角球，雖門將比恩迪亞出迎時被對手干擾，加上昨場未有視像裁判（VAR）執法，最終熱刺憑這球以4：3險勝補時有莊尼伊雲斯建功的曼聯，並令領隊普斯迪高路上季上任後，4次對曼聯取得3勝1和，包括季初英超作客以3：0大捷。

拉舒福特再不入大軍 艾摩廉：正確的事

曼聯新帥魯賓艾摩廉賽後稱，未將27歲的拉舒福特列入名單是「為球隊做了正確的事情，必須做出選擇，用我的方式為團隊做最好的事情」，並稱對方會繼續參與球隊緊接的操練，備戰明晚英超主場對般尼茅夫，「他是曼聯球員，每個人在曼聯都有未來」。

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