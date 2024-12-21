曼城征維拉爭反彈避降中游

隨着主力傷兵增加，曼城由10月尾開始的成績與此前相比判若兩隊，各賽事近11仗1勝2和8負，當中英超1勝1和5負，排名由次席跌到第5，已被榜首利物浦拋離9分，若今晚敗走維拉，今輪後便有機會跌落中游，事關「藍月」現只領先第9位白禮頓3分。惟曼城中場高華錫及中堅史東斯有望今仗一起復出。

基奧戴帽 領車路士歐協聯全勝出線

維拉近8場英超2勝2和4負下已降至第7，落後曼城兩分，有利數據是主場8戰僅1負，過去兩季聯賽主場戰曼城亦勝和各一。至於第3位的阿仙奴，將在明晨作客與周中英格蘭聯賽盃8強手下敗將水晶宮再交鋒，據報避戰上仗的中場迪格蘭賴斯料可出征。

英超排次席的車路士昨在歐洲協會聯賽末輪，藉18歲西班牙小將前鋒馬克基奧「戴帽」，助球隊主場以5：1大勝沙姆洛克流浪，以6戰全勝排榜首，與排第3的費倫天拿等7支球隊先出線16強，餘下8席由第9至24名球隊進行兩回合附加賽角逐。另日前炒前領隊加利奧尼爾的狼隊，已落實與葡萄牙籍新帥域陀彭利拿簽約18個月，將於明晚聯賽作客李斯特城首次領軍。