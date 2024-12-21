球星見面會貨不對辦 皇馬球迷向警方備案

索價6880元 四大球星早離場

昨早有兩場皇馬或巴塞名宿見面會，不過皇馬香港球迷會網上發文，稱有購票會員未能與所有皇馬名宿簽名合照，更已報警備案及追討權益，並向大會負責人要求將相關球迷的球衣或簽名物品交給球員簽名，涉及物品總數達45件。據悉購買見面會有26名球迷會會員，他們被安排最後一批入場時，四大皇馬球星費高、卡斯拿斯、卡路士及簡拿華路都已離場；不過較早入場的球迷除了未見費高，其餘球星都能簽名合照。

有參與見面會的皇馬香港球迷會助理公關Jeffy認為主辦方已毁約，於是昨午向警方備案。他透露主辦方傍晚安排受影響球迷入球場，協助將球衣或物品給相關球星簽名，但皇馬四大球星只能選其中1人簽名，且不能合照，「這補償方案是我們原先購買見面會應得，不代表就此收貨」。他稱事後大大影響睇波心情，除了消委會，之後考慮再向小額錢債審裁處申訴。