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體育

張之臻維園備戰聯合盃 目標突破分組賽 讚香港天氣宜人

【明報專訊】在巴黎奧運與另一女將王欣瑜奪得混雙銀牌的國家隊男單「一哥」張之臻，昨假維園網球場公開練習。為備戰本月底起在澳洲悉尼及珀斯上演的第3屆聯合盃賽事，28歲的他表示特意來港是因氣候宜人，聯合盃最大的目標是希望突破分組賽。

周一已抵港訓練的張之臻，昨與另一國手孫發京對練，其後更跟約40名中國香港網球總會的精英學員互動交流和簽名留念。提到為何會到香港練習，現時世界排名第45的他表示這裏較適合戶外訓練，「仍可以於12月身穿短袖短褲在戶外訓練，內地並沒有很多地方有着相同氣候 」。

屬男子職業網球巡迴賽（ATP）250級的中銀香港網球公開賽雖同樣在月底展開，張之臻對未能報名參戰也感可惜，說：「需在同一時段出戰聯合盃，且自己作為國家隊頭號種子，不出戰賽事感覺不太好。」

率國家隊月底征澳洲 鬥巴西德國

國家隊將在今屆聯合盃E組惡鬥巴西隊及衛冕的德國隊，張之臻表明今次最大目標是分組賽出線，「冠軍可能看來有點遠，需看看隊友鄭欽文在女單賽事的發揮，而我會在男單盡力而為，下周日晚就會出發到珀斯」。此外，對於兩名國家隊年輕球手的商竣程及布蘭朝克特近期不斷提升排名，奧運銀牌得主的張之臻表明雖感覺有些壓力，但從整體中國網球來看有更多選手進入前百名是好事。

寄語小將慎選職業路 需考慮承受能力

至於港隊「一哥」黃澤林（Coleman），張之臻坦承對他並非很熟悉，只是大家在杭州公開賽時曾有幾次交流，「知悉他已參加很多大賽，所以擁有那些經驗後讓其成長變得平穩，惟若想再往上提升實力，他肯定要維持參與比賽的數量」。張之臻最後寄語參與網球運動的小朋友道：「不要輕易往職業方向走，選擇職業這條路有風險，需要謹慎考慮各自狀况和承受能力。」

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