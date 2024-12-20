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體育

阿仙奴闖英聯盃4強 捷西斯戴帽 下輪英超再戰水晶宮拒放鬆

【明報專訊】在英超未開齋的加比爾捷西斯，昨在英格蘭聯賽盃8強大演帽子戲法，令阿仙奴主場以3：2反勝水晶宮，闖入4強，並為下周日凌晨聯賽再度交手來個下馬威，惟捷西斯賽後不敢小覷屆時佔主場之利的對方，強調將是另一場戰爭。

加比爾捷西斯前年夏天由曼城轉投阿仙奴後獲得重用，但首兩季各賽事上陣69次入19球後，今季受冷落，只曾在英超正選上陣兩次，但在今季3場英聯盃則任主力兼踢足全場。他此役於54分鐘趁水晶宮門將出迎瀟灑地挑射入網，繼10月尾英聯盃淘汰普雷斯頓後再取入球，亦抵消了敵鋒桑馬迪達開賽甫4分鐘的入球。

衛冕利物浦作客小勝修咸頓

東拿利起孖領紐卡素挫賓福特

27歲的捷西斯及後在73和81分鐘再入兩球，而倒戈「兵工廠」的水晶宮鋒將尼基迪亞雖在85分鐘頭槌建功，但最終也無法阻止球隊作客以2：3反負。捷西斯賽後獲阿仙奴領隊阿迪達稱讚道：「我為他高興，他已很久無入球了，而且這3個入球都具質素。」捷西斯則提醒隊友水晶宮在下場英超有主場之利，且球員很有質素，故此將是另一場戰爭。

衛冕的利物浦近期後防傷兵不少，但領隊史諾此役卻令人意外地將中場遠藤航移後，與年僅21歲的查洛爾昆沙合作握守中路，其間該名日本國腳表現可圈可點。「紅軍」這仗藉前鋒達雲紐尼斯及中場哈維艾利洛先後在24和32分鐘破門，作客以2：1擊敗有暫代領隊魯斯克「地標」領軍的英超榜尾球隊修咸頓。

紐卡素憑意大利隊中場辛度東拿利上半場開齋兼梅開二度，助球隊主場以3：1輕取賓福特，報卻本月初英超作客交手落敗之仇。

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