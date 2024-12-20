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體育

皇馬捧首屆洲際盃 3蛋贈帕丘卡 安察洛堤奪第15盃寫隊史

【明報專訊】應屆國際足協（FIFA）年度最佳男足球員得主雲尼斯奧斯祖利亞，昨在卡塔爾上演的首屆FIFA洲際盃決賽傳射居功，助上季歐聯冠軍皇家馬德里，以3：0輕取上屆中北美洲及加勒比海冠軍盃盟主的墨西哥球會帕丘卡稱王，令兩度執教皇馬的安察洛堤領軍累積第15座錦標成為隊史之最。

皇家馬德里昨出戰洲際盃決賽前，先有雲尼斯奧斯祖利亞及「肥安」安察洛堤分別首膺FIFA年度最佳男足球員和教練獎「冲喜」。而球隊是役更有前鋒基利安麥巴比復出掛帥，強勢出戰帕丘卡。皇馬開賽初段一度陷於被動，若非門將泰拔高圖爾斯三度撲出敵軍叩關或已告先失。皇馬其後站穩陣腳，終在37分鐘藉雲尼斯奧斯傳中予伏兵城下的麥巴比打開紀錄。

麥巴比開紀錄 雲尼獻傳射

下半場接戰至53分鐘，皇馬鋒將洛迪高高斯個人表現後於禁區頂施射彎入死角。71分鐘，帕丘卡的35歲委內瑞拉隊中鋒荷西朗頓接應傳中勁頂越楣而出，未能追近紀錄下更在81分鐘再輸極刑，當時皇馬右閘盧卡斯華斯基斯在敵軍禁區內博得對方犯天條，雲尼斯奧斯操刀雖被對方門將「捉到路」仍入網，並最終以3：0勝出封王，繼西甲、歐聯、西超盃和歐超盃後，今年贏得的第5冠，亦令兩度執教皇馬的肥安累計奪15冠，超越1960年至1974年執教這支「銀河艦隊」的蒙奴斯，成為領軍隊史最多錦標的主教練。

安察洛堤大讚前線3子

肥安說：「太多冠軍了！我很開心，真的很高興……一個成功的故事。我們遠道而來，在忙碌的季中捧盃而回。我很喜歡球員的態度，其中前線製造了不同，雲尼斯奧斯做得很好，麥巴比表現不錯，洛迪高亦建功。」坦承為初段的表現感焦慮的肥安又憧憬明年，「我覺得己隊已成長不少，這可為2025年帶來信心」。

皇馬今年的最後一戰於下周日晚在西甲主場迎戰西維爾，球隊目前在聯賽排第3，以1分落後多踢1場的一哥巴塞隆拿及次席馬德里體育會，後二者將在下周日凌晨合演榜首大戰。

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