雲尼首奪FIFA最佳男足 力壓洛迪如願 冀獻家鄉小孩勉追夢

皇家馬德里於10月底曾集體杯葛由著名體育雜誌《法國足球》頒發的金球獎頒獎禮，為旗下主將雲尼斯奧斯祖利亞失落獎項表達不滿。惟昨在FIFA頒獎禮中，一眾皇馬將帥均現身多哈，最終雲尼斯奧斯亦得償所願，在投票計算總分取得最高的48分，力壓43分的洛迪卡斯簡迪，以及37分的皇馬隊友祖迪比寧咸，首度獲選為FIFA年度最佳男足球員，亦是繼2007年的卡卡在獎項前身的世界足球先生獲獎後，相隔17年再有巴西球員獲此殊榮。值得一提的是，港足主帥韋斯活在是選舉中的3個選擇先次是雲尼斯奧斯、洛迪和比寧咸；港足隊長葉鴻輝則是洛迪、比寧咸及雲尼斯奧斯。

近17年首巴西人獲獎

雲尼斯奧斯出身於巴甲球會法林明高，2018年短暫效力皇馬B隊後擢升上皇馬一隊，總計近7季上陣284次入96球，當中去季上陣39場入24球及交出11次助攻，助球隊揚威西甲、歐聯、西超盃及歐超盃。他領獎時說：「非常感謝。我不知道從哪裏說起，也沒想過可以站在這裏。我在一個貧窮和犯罪的世界長大，獻給所有在那裏長大的小孩子。我感謝所有投票給我的人。」惟他被詬病國際賽表現一直欠佳，2019年至今披甲37次只斬獲5球，其中今夏的美洲國家盃僅進帳兩球，並在2026年世界盃南美洲區外圍賽12輪「食白果」，成為巴西隊暫列第5的原因之一。

安察洛堤膺最佳男足教練

至於65歲皇馬意籍名帥安察洛堤則首度獲選為年度最佳男足教練。今夏助阿根廷隊衛冕美洲國家盃的32歲阿士東維拉球星達米安馬天尼斯，則繼前年後再膺年度最佳男足門將，也順理成章入選最佳11人陣容，但大贏家首推皇馬，入選者是雲尼斯奧斯、中場祖迪比寧咸、卻奧斯、後衛丹尼爾卡華積及魯迪格，曼城則是前鋒艾寧夏蘭特、中場洛迪卡斯簡迪及守將魯賓迪亞斯，餘下兩人分別為巴塞隆拿翼鋒拉明耶馬及阿仙奴後衛威廉沙列巴。

邦瑪蒂蟬聯最佳女足

另外，效力巴塞女足的26歲西班牙國腳艾坦娜邦瑪蒂連續兩年當選年度最佳女足球員；至於年內先後帶領車路士女足奪英超冠軍及美國女足贏得巴黎奧運金牌的48歲英籍教頭愛瑪希絲，則首膺年度最佳女足教練。