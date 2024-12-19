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2024年12月19日星期四
皇馬巴塞名宿先禮後兵 明晚會師大球場 費高重臨香港「感受到愛」 佩奧爾盼休養充足全力備戰
8名宿先訪國際學校 古華特笑簽死敵球衣
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足壇快遞：梅迪歷否認故意違禁
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【明報專訊】（請看附圖）
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