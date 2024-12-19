明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

福仔暗示離魔在即 英聯盃征熱刺勢再缺陣

【明報專訊】曼聯將於明晨英格蘭聯賽盃8強作客熱刺，近期盛言離隊的前鋒「福仔」拉舒福特昨承認，已為新挑戰做好準備。

拉舒福特過去18個月職業賽生涯陷於低潮，並無緣出席今夏的歐洲國家盃，近期亦不獲新帥魯賓艾摩廉歡心，上輪英超「曼市打吡」更被剔出大軍以外。福仔說：「日前缺席作客曼城令我沮喪……我已準備迎接下一步和新挑戰。當我離開曼聯時，不會有不愉快感覺，也不想自己像以往離隊的球員般，對球會發表一些負面言論。」

這名曼聯青訓產品於2016年2月為「紅魔」一隊「地標」，迄今上陣426次入138球，協助球隊贏得包括歐霸在內共6座冠軍。27歲的他表示：「我的職業賽已走了半程，完成了9季比賽，從中學習不少，令我成長，不感遺憾。」料他明晨出征熱刺勢將再度缺陣，而對曼城時傷出的隊友中場美臣蒙特亦會避戰。

熱刺的傷兵情况比曼聯嚴重得多，包括最新掛彩的左閘烏杜治在內「十字軍」多達8人，而雪上加霜的是，中場賓坦古亞為歧視隊友翼鋒孫興慜罪成被判停賽7場的上訴亦被英足總駁回，勢不利球隊結束英超和歐霸近4次主場不勝的頹勢。

此外，狼隊日前在英超主場不敵葉士域治後發生衝突，其間主隊鋒將馬菲奧斯根夏曾襲擊1名保安的頭部，又扔掉了對方的眼鏡，昨被英格蘭足總起訴行為不檢。

上 / 下一篇新聞