福仔暗示離魔在即 英聯盃征熱刺勢再缺陣

拉舒福特過去18個月職業賽生涯陷於低潮，並無緣出席今夏的歐洲國家盃，近期亦不獲新帥魯賓艾摩廉歡心，上輪英超「曼市打吡」更被剔出大軍以外。福仔說：「日前缺席作客曼城令我沮喪……我已準備迎接下一步和新挑戰。當我離開曼聯時，不會有不愉快感覺，也不想自己像以往離隊的球員般，對球會發表一些負面言論。」

這名曼聯青訓產品於2016年2月為「紅魔」一隊「地標」，迄今上陣426次入138球，協助球隊贏得包括歐霸在內共6座冠軍。27歲的他表示：「我的職業賽已走了半程，完成了9季比賽，從中學習不少，令我成長，不感遺憾。」料他明晨出征熱刺勢將再度缺陣，而對曼城時傷出的隊友中場美臣蒙特亦會避戰。

熱刺的傷兵情况比曼聯嚴重得多，包括最新掛彩的左閘烏杜治在內「十字軍」多達8人，而雪上加霜的是，中場賓坦古亞為歧視隊友翼鋒孫興慜罪成被判停賽7場的上訴亦被英足總駁回，勢不利球隊結束英超和歐霸近4次主場不勝的頹勢。

此外，狼隊日前在英超主場不敵葉士域治後發生衝突，其間主隊鋒將馬菲奧斯根夏曾襲擊1名保安的頭部，又扔掉了對方的眼鏡，昨被英格蘭足總起訴行為不檢。