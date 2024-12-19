何詩蓓凱旋 先作休息再定前路

出席活動與民同樂

認年齡漸長需「考慮恢復能力」

27歲的何詩蓓日前在匈牙利首都布達佩斯上演的短池游泳世界賽女子200米決賽勇奪金牌，連續3屆在該項目封后。前日才返港的Siobhan昨即出席見面會，與包括學生在內超過300人進行交流和簽名拍照留念。早前透露在游泳方面將稍作休息的何詩蓓坦承因愈來愈年長，故認為未能保持過去10年以來的密集游泳訓練，「最大考慮因素是身體的恢復能力，若決定在未來保持練習是怎樣更有效地訓練，我覺得可以訓練得更聰明」。對於未來計劃，這名巴黎奧運兩銅得主稱需時決定會否繼續「游泳之路」，「我真的需要思考接下來的計劃是怎樣，或者不會再游泳之後究竟會做些什麼」。

另被問及在短池世界賽另一強項100米自決賽僅獲「梗頸四」無緣獎牌，Siobhan表明對今次成績未感失望，「我知道短衝能力可能沒之前那麼好，過去我大部分專注在比較耐力性的訓練，賽前已知道不會游出個人最佳時間」。至於200米自由泳，她表明從沒想過再奪冠，「我不想有這想法下令自己更緊張，當看到首名觸池，加上能做到1分50.62秒時便感到很放鬆」。

總結今年，何詩蓓認為最難忘賽事是今夏出戰巴黎奧運，「一方面進入泳池後看到很多香港觀眾，另一方面我的父母及姐姐亦有親身到場觀賽，感受到其他人的支持」。