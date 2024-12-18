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體育

體壇快訊：港羽泰青賽奪兩金

【明報專訊】泰國青少年羽毛球國際挑戰賽日前煞科，港隊最終以2金2銀2銅佳績收官。其中林家滔在U19男單過關斬將，並於決賽直落兩局擊敗馬來西亞隊的Kong Wei Xiang，以不失一局下強勢封王。至於葉心悠則在U15女單決賽以局數2：1力克頭號種子的東道主球手Nathida Buramart封后。

張家瑋外圍賽挫傅家俊

德國桌球大師賽周一起於英國謝菲爾德舉行外圍賽，港將張家瑋於首圈以局數5：3擊敗隊友傅家俊，晉級後將鬥英籍球手安東尼咸美頓。另一方面，國家隊女將白雨露在首圈以5：4淘汰英籍男將普蘭，次圈將遇國家隊的另一男球手袁思俊。而正賽將在明年1月27日起於德國柏林上演。

大哨競逐巴西足總會長

巴西隊名宿「大哨」朗拿度昨證實，有意競逐下屆巴西足總會長一職。這名綽號「外星人」的48歲巴西隊傳奇在接受當地傳媒訪問時明言，期望帶領家鄉足壇走出近年低谷，「最重要是讓巴西足球重回世界頂級水平」。

基奧基尼斯膺瑞典足球先生

現效力葡超勁旅士砵亭的鋒將基奧基尼斯，昨獲選為2024年度瑞典足球先生，亦是他首度獲此殊榮。這名26歲射手今年狀態大熱，年內各項賽事累計已攻入61球，包括今季已為球會攻入26球，助士砵亭暫居葡超榜首。

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