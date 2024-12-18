普帥中風後首開腔 預告續執馬刺教鞭

普波域治上月2日領軍迎戰明尼蘇達木狼的賽前於主場館內輕微中風，一直休養至今，並由助教米曹莊遜暫代主帥職務。這名籃壇傳奇教頭昨在聲明中表示：「過去六周顯然是我和家人始料不及的。當我祈盼回歸與每一位共事，且容許我藉此機會表達我和家人的無比感恩，在此感謝各界對我的關心，包括馬刺團隊上下。我相信沒有人比那些在我康復過程中加以協調的人，看見我復出更為興奮。」

NBA常規賽方面，洛杉磯快艇昨在球星夏登獨取41分，包括7記三分球下，領銜在主場以144：107大勝猶他爵士，結束三連敗頹勢。丹佛金塊則在星將約基治貢獻「三雙」下，作客以130：129險勝薩克拉門托帝王取三連捷。

拉脫維亞隊國手添馬墮樓亡

另外，俄羅斯電視台REN TV昨證實，在當地聯賽效力的32歲拉脫維亞隊國手恩尼斯添馬（Janis Timma），日前在莫斯科墮樓身亡。據報他本月9日才與烏克蘭籍歌手兼演員安娜施杜高娃（Anna Sedokova）正式離婚，而後者近期曾公開承認二人過去4年的婚姻關係「很複雜」。事後現效力NBA球隊波士頓塞爾特人的拉脫維亞隊名將波辛傑斯，亦在社交網向這名國家隊戰友致哀。