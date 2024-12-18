明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

殘疾保齡世界賽下月啟德上演 分7組別 港隊13男9女主場爭佳績

【明報專訊】IBF世界殘疾人保齡球錦標賽將於明年1月17至24日在啟德體育園Top Bowl保齡球場上演，昨在記招公布更多詳情，港隊落實派出13男9女參賽，其中將參與視障組別的男將張凱童表示會以獎牌為目標，亦讚揚新球場的設備也能方便殘疾運動員。

殘疾人保齡球世界賽將於明年1月17日起一連8日，在設有40條球道的啟德體育園Top Bowl舉行，賽事亦成為「M」品牌認可的殘疾人體育活動，昨公布將分為7個組別，TPB1、TPB2及TPB3為3個不同程度的視障運動員；TPB4將細分為國家隊及特殊奧運非國家隊的智障運動員；TPB8、TPB9及TPB10則依次為輪椅運動員、下肢殘疾運動員及上肢殘疾運動員。參賽隊伍包括有18個國家或地區共約190名運動員，其中港隊將派出22人。市民屆時可免費入場觀賽。

張凱童劍指獎牌 讚場地燈光柔和

此外，張凱童連同為港隊在巴黎殘奧輪椅羽毛球摘銀的陳浩源、硬地滾球金牌得主何宛淇，以及2023年保齡球世界賽男子3人賽奪金的胡兆康，在會上獲邀上台分享及參與迷你保齡球體驗活動。其中張凱童表明是次比賽將以獎牌為目標，「我雖本身比較怕光，但新球場對我來說都覺得很舒服，場地燈光亦較柔和」。問及主場出戰的感受，他則稱：「率先到球場練習下能提早適應，家人屆時會入場觀賽。」

IBF保齡球世界盃將於明年1月5至14日上演，40歲港隊名將胡兆康坦言現時已感少許緊張，「美國隊或派出職業球手，而馬來西亞、新加坡也有些強隊過來，但我們必須專注自身發揮，也期待抽到好籤」。另被問及新球場對保齡球發展的影響，這名港隊「大師兄」認為能有助發掘具潛質的運動員。

上 / 下一篇新聞