殘疾保齡世界賽下月啟德上演 分7組別 港隊13男9女主場爭佳績

殘疾人保齡球世界賽將於明年1月17日起一連8日，在設有40條球道的啟德體育園Top Bowl舉行，賽事亦成為「M」品牌認可的殘疾人體育活動，昨公布將分為7個組別，TPB1、TPB2及TPB3為3個不同程度的視障運動員；TPB4將細分為國家隊及特殊奧運非國家隊的智障運動員；TPB8、TPB9及TPB10則依次為輪椅運動員、下肢殘疾運動員及上肢殘疾運動員。參賽隊伍包括有18個國家或地區共約190名運動員，其中港隊將派出22人。市民屆時可免費入場觀賽。

張凱童劍指獎牌 讚場地燈光柔和

此外，張凱童連同為港隊在巴黎殘奧輪椅羽毛球摘銀的陳浩源、硬地滾球金牌得主何宛淇，以及2023年保齡球世界賽男子3人賽奪金的胡兆康，在會上獲邀上台分享及參與迷你保齡球體驗活動。其中張凱童表明是次比賽將以獎牌為目標，「我雖本身比較怕光，但新球場對我來說都覺得很舒服，場地燈光亦較柔和」。問及主場出戰的感受，他則稱：「率先到球場練習下能提早適應，家人屆時會入場觀賽。」

IBF保齡球世界盃將於明年1月5至14日上演，40歲港隊名將胡兆康坦言現時已感少許緊張，「美國隊或派出職業球手，而馬來西亞、新加坡也有些強隊過來，但我們必須專注自身發揮，也期待抽到好籤」。另被問及新球場對保齡球發展的影響，這名港隊「大師兄」認為能有助發掘具潛質的運動員。