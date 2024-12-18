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2024年12月18日星期三
港足5球大勝關島 三連闖東亞盃鬥中日韓 陳肇鈞梅開二度艾華頓助攻戴帽 8236人大球場見證六連勝
陳肇鈞不介意輪換 「仲有貨貢獻港足」
皇馬帕丘卡爭首屆洲際盃 卡塔爾決雌雄 麥巴比勢復出掛帥
利物浦征修咸頓爭延英聯盃衛冕路 主帥史諾笑看停賽
國米向拉素派6蛋 贈藍鷹意甲主場最大敗仗
電視精選
殘疾保齡世界賽下月啟德上演 分7組別 港隊13男9女主場爭佳績
普帥中風後首開腔 預告續執馬刺教鞭
體壇快訊：港羽泰青賽奪兩金
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【明報專訊】（請看附圖）
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