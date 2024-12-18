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體育

利物浦征修咸頓爭延英聯盃衛冕路 主帥史諾笑看停賽

【明報專訊】英格蘭聯賽盃明晨上演3場8強賽事。力爭衛冕的利物浦將作客日前解僱領隊羅素馬田的修咸頓。各賽事19場不敗的「紅軍」有主帥史諾因今季累積3張黃牌，此戰未能親自督師；惟他未擔心因此影響球隊部署，並笑言相比起家鄉荷蘭，在英格蘭停賽的限制更寬鬆。

史諾上仗主場對富咸被罰今季第3張黃牌，是役與該仗領紅的後衛安德魯羅拔臣齊停賽。在停賽限制下，史諾比賽期間未能在後備席指揮，但賽前及半場仍可進入更衣室。因此，這名荷籍領隊形容這次是「輕量版波監」，「在荷蘭停賽不能進入更衣室，也不能做訪問。這次是我第一次停賽，感覺仍可以做想做的事」。史諾另透露，左閘森美卡斯可望傷癒復出，但其餘兩名守將伊巴希馬干拿迪和干拿巴特利續養傷。

至於各賽事8場不敗的阿仙奴，將在另一場8強主場迎戰水晶宮。今季從車路士外借到「兵工廠」的翼鋒史達寧未獲領隊阿迪達重用下，據報將在下月轉會窗重啟後考慮是否提前終止借用。過去兩場英聯盃均擔正的他，今仗料續獲機會證明自己。而明晨餘下的8強戰則由紐卡素主場對陣賓福特。

梅迪歷藥檢陽性 強調「沒做錯事」

另外，有烏克蘭傳媒指效力車路士的烏國前鋒梅迪歷，在10月底的藥檢「肥佬」，昨獲其本人及會方證實。他表示正等候第二樣本的結果，強調「並沒做錯事」。而他自本月1日聯賽對阿士東維拉後，被「藍戰士」主帥馬利斯卡稱因病未入大軍名單至今。至於早前辭退加利奧尼爾的狼隊，據BBC報道將另聘葡籍的域陀彭利拿掌帥，簽約18個月。

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