皇馬帕丘卡爭首屆洲際盃 卡塔爾決雌雄 麥巴比勢復出掛帥

皇馬防線傷兵多 帕丘卡本土賽失威

首辦的FIFA洲際盃取代過往每年舉行的世界冠軍球會盃，上屆易名前由英超球隊曼城在決賽以4：0大勝巴西代表富明尼斯封王。作為上屆歐聯冠軍直入決賽的皇馬，雖有日前因傷缺陣的麥巴比獲准列入24人大名單，但守將艾達米列達奧、費蘭特文迪及阿拉巴仍養傷，加上球隊上仗西甲作客被華歷簡奴逼和3：3，打少1場下暫跌至聯賽榜第3位，故是役防守上存在暗湧。至於中北美代表帕丘卡縱在今屆洲際盃接連殺退應屆南美自由盃冠軍的巴西球隊保地花高及非洲冠軍聯賽冠軍的埃及球隊艾阿里，惟該隊在應屆墨超卻在18隊中僅排第16位，無緣季後賽。兩隊今場完賽後，亦將在明夏改組後的世冠盃H組再次碰頭。

耶馬新球鞋亮相 傳將續約巴塞

此外，運動品牌Adidas昨宣布為巴塞隆拿的17歲西班牙隊新星拉明耶馬首推簽名球鞋，這系列以粉紅色作為主色調，鞋身外側慣用的球鞋標誌則改成耶馬家鄉後3位郵政編碼「304」，從而慶祝他從高中畢業直至登上歐洲足球頂峰的時刻。而據轉會專家羅曼奴消息指，該名正在養傷的新星更有望在季內與巴塞續下一紙新約。