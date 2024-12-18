港足5球大勝關島 三連闖東亞盃鬥中日韓 陳肇鈞梅開二度艾華頓助攻戴帽 8236人大球場見證六連勝

世界排名156位的港足在主場先後大勝蒙古隊及險勝中華台北隊後成為B組首名，面對擊敗澳門隊的東亞外老對手關島隊，這仗正選陣容有3個調動，上季香港足球先生陳肇鈞代替因傷缺陣的祖連奴任進攻中場；聯同兩名入籍兵尼高拉斯與杜度則取代史提芬彭利拿和顏卓彬的位置；世界排名203位的關島正選續有兩名日裔球員森本利昂與伊藤匠領銜。

尼高拉斯入本屆第2球 杜度開齋

主場出擊的港足昨仗身穿白色作客球衣出賽，開賽僅2分鐘，效力港超球會大埔的中場陳肇鈞即建功，艾華頓博得罰球並親自開出傳中，陳肇鈞隨即頭槌頂入，火速領先1：0。12分鐘，港足再下一城，另一名大埔球員尼高拉斯再接應艾華頓地波傳中門前撞入，攻入個人今屆第2球。3分鐘後，港足再有黃金機會，是役由「後場自由人」推前任防中的費蘭度在前場罰球斬入禁區，關島守將解圍撻Q，皮球落在安永佳腳下但射斜。及後戰况放緩，港足領先兩球完半場。

換邊後港足由吳宇曦入替徐宏傑，這名東方18歲小將於50分鐘即在左路傳予艾華頓近射入網，將比數拉開至3：0。33歲入籍翼鋒艾華頓3分鐘後右路突破底線傳中，造就陳肇鈞撞射梅開二度，同時令艾華頓完成助攻「帽子戲法」，中場黃威54分鐘傷出，由余在言入替。陳肇鈞於63分鐘迎頂高出，幾乎連中三元。77分鐘入籍中堅杜度接應角球迎頂破網，攻入個人在港足首球，最終以5：0完勝關島隊，繼2003、2009及2018年後第4次在東亞外出線，並將連續3屆出戰決賽周，預定明年7月對中、日、韓三強；港足在韋斯活帶領下亦以六連勝完成今年最後一仗收官。

韋斯活滿意球隊進展 放眼3月亞盃外

港足主帥韋斯活賽後總結這次東亞外，滿意球隊這3仗進展，並昂首明年3月展開的亞洲盃外圍賽，「足總、球隊和球迷都逐漸成長中。我經常說若球迷入場，我們甚少會讓球迷失望離開。現在我們向下個目標進發，那就是取得亞洲盃參賽資格」。

問到會否有機會像港足前帥加利韋特在2018年底帶領港足東亞外出線後隨即被挖角離隊。韋斯活稱沒考慮這方面，「我們開始展示一點成果，但就如我跟球員所說，不能就此停步。足球有個壞習慣，往往在你自滿時候勒住你的脖子」。出戰亞盃外前，港足下月將先戰省港盃。韋斯活表明希望以強陣出擊，但需視乎各球會意願。