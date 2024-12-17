車路士五連勝 主帥高興球迷有奪冠夢想

車路士藉左閘古古列拿及前鋒尼高拉斯積遜，先後於43和80分鐘頭頂腳踢破網，以2：1挫在90分鐘由鋒將麥比奧莫破蛋的賓福特，惟古古列拿於補時連領兩面黃牌，勢因停賽而無緣下周日英超作客愛華頓。車路士自上月初開始爆發，近8場聯賽6勝2和，各賽事近10仗更是8勝2和，但領隊馬利斯卡說：「無論贏多少場比賽，我認為球隊在爭標方面仍未準備就緒……但我會為球迷有冠軍夢想而高興。」

聖人慘負熱刺 羅素馬田下台

同日熱刺上半場有占士麥迪臣梅開二度，孫興慜、古路施夫斯基及柏比沙亞各入一球，作客以5：0大勝修咸頓，結束過去3場英超只得1分的頹勢，賽後以16戰得23分排第10。至於續以5分包尾的「聖人」則在賽後解僱羅素馬田，令這名38歲少帥成為今季第4個被炒的英超領隊。另水晶宮藉鋒將伊斯美拿沙亞先助攻後梅開二度，作客以3：1勝白禮頓，近3場聯賽取7分後以16分升上第15位，4仗不勝的「海鷗」則續得24分跌落第9。