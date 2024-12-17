紅魔完場前轟兩球 曼市打吡反勝 阿密特博得極刑再絕殺 贈藍月近11戰第8敗

艾摩廉昨仗意外地未有將拉舒福特及加拿祖列入大軍，改為美臣蒙特正選，但他開賽14分鐘再度傷出。曼市打吡戰至21分鐘才有首次攻門，曼城鋒將菲爾科頓遠射柱邊出界。紅魔是役控球率及攻勢都不落下風，但在36分鐘繼此前多仗再次角球失波，曼城中場奇雲迪布尼傳中省到守將改變方向，後衛加華度爾迎頂破網，為藍月半場領先1：0。落後的曼聯下半場漸多攻門，隊長般奴費南迪斯75分鐘單刀挑射出迎的門將艾達臣摩拉斯卻斜出。戰至88分鐘，昨串演曼城左閘的馬菲奧斯紐尼斯回傳乏力被阿密特迪亞路截球，更回防心切在禁區內踢跌對方被罰12碼，般奴費南迪斯主射中鵠扳平。不足2分鐘，曼聯後衛利辛度馬天尼斯精準長傳，阿密特接應再剔過艾達臣後推射入網，憑這名22歲科特迪瓦隊翼鋒兩度貢獻，紅魔以2：1絕殺同市宿敵，結束英超兩連敗後16戰22分續排第13名，距16戰27分跌至第5的曼城差5分。

拉舒福特加拿祖未入大軍

艾摩廉指無關紀律

艾摩廉繼上月仍執教士砵亭時出戰歐聯對壘，一個月內兩度擊敗哥迪奧拿的曼城，賽後獲曼聯名宿堅尼及加利尼維爾支持棄用近况欠佳的拉舒福特及加拿祖；《曼徹斯特晚報》稱是役正選陣容早已流出，反映球隊內部泄密問題嚴重。對此艾摩廉解釋並非紀律問題，而是評估球員最近操練及比賽表現、與隊友互動及場外行為等因素而作出的選擇，「他們（拉舒福特及加拿祖）有天賦，但必須為爭取球隊位置而努力。今場證明我可以將任何球員排除在陣容以外，只要團結一致，就能設法取勝。結束一場比賽後，就是新的一周新的開始」。他稱仍記得上場聯賽主場2：3負諾定咸森林的「風暴」，提醒麾下勿因勝出打吡戰便得意忘形。而拉舒福特賽後在社交網發文，顯示在家觀戰及祝賀隊友勝利。

哥帥自責 稱未找到解決方法

另邊廂，曼城吞下聯賽第5場敗仗，近一個半月各賽事11仗已輸8場僅1勝。哥迪奧拿賽後自責道：「這種情况最近不幸地發生了很多次，我們犯了很多錯誤、踢得不夠流暢，比賽幾乎結束時送了兩個失球，不是怪責個別球員。今季對我們十分艱難，未有發揮出最佳水平，之前兩季我們都沒輸過這麼多場。我是領隊，必須找到解決辦法，但目前還未找到。」藍月下場英超於周六作客惡鬥阿士東維拉。