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體育

占士復出獻準三雙領湖人捕熊

【明報專訊】洛杉磯湖人昨於NBA常規賽有「大帝」勒邦占士傷癒正選復出下，交出「準三雙」18分、8個籃板及8次助攻，加上中鋒安東尼戴維斯貢獻全場最高40分及16個籃板，主場以116：110擊敗孟菲斯灰熊。

39歲的勒邦占士日前因左腳痠痛缺陣兩場，昨仗復出半場已助湖人領先18分，灰熊換邊後雖曾追至個位數分差，但占士與交出「雙雙」的安東尼戴維斯攜手回穩下，終主場以116：110險勝有前鋒謝倫積遜射入全隊最高25分的灰熊。

另邊廂，金州勇士與達拉斯獨行俠合演對攻大戰，兩隊全場共攻入48個3分球，創下史上單場最多3分球紀錄，惟倒戈的後衛基利湯臣取得29分，包括7個3分球，加上獨行俠頭號球星盧卡當錫交出45分、11個籃板、13次助攻的「大三雙」，終作客143：133擊敗勇士。此外，德籍控衛舒路達落實由布魯克林籃網交易至勇士，他最早在周五對灰熊便能為新東家上陣，而因膝傷今季收咧的中國籍前鋒崔永熙則遭籃網解約。

雷霆明賭城決戰公鹿 爭NBA盃400萬獎金

此外，奧克拉荷馬雷霆明早將在美國賭城拉斯維加斯中立場上演NBA盃決賽大戰密爾沃基公鹿，兩隊力爭首奪賽事冠軍，冠軍隊伍每名球員可獲得51萬4971美元獎金（約400萬港元）。

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