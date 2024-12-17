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體育

何詩蓓短池世界賽三連霸 強項200自封后 稱保持頂級水平要更努力

【明報專訊】短池游泳世界賽昨於匈牙利首都布達佩斯煞科，27歲香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）於強項女子200米自由泳決賽游出1分50.62秒奪金，連續3屆封后。Siobhan賽後受訪時表示，這次勝出給她很大信心，「若要明年繼續保持頂級水平，一定要比以前更加努力」。

半程已帶出 壓加籍泳手夏菲奪魁

何詩蓓在過去兩屆短池世界賽包攬3金1銀1銅，今屆她先戰女子100米自由泳在決賽以第4名完成，其後伙拍隊友何甄陶、古逸豪及李芯瑤出戰男女子混合4×50米自由泳接力決賽以第7名作結，但1分30.40秒的時間仍打破香港紀錄。Siobhan在壓軸戰的女子200米自由泳力爭連續3屆奪金，前日下午率先出戰初賽的她，在第5組游出1分53.76秒，屈居以1分52.81秒掂池的加拿大隊泳手夏菲之後，總成績以第5名晉級。

去到昨晨決賽，何詩蓓半程以53.64秒帶出，最終以1分50.62秒率先掂池，以0.87秒優勢力壓夏菲封后；至於銅牌得主為17歲美國隊新星韋恩絲坦。賽後獲頒「后冠」的Siobhan，繼2021年阿布扎比及2022年墨爾本短池世界賽後，連續3屆在此項目奪金而回，且跟她3年前游出的世界紀錄1分50.31秒相差無幾。

明午亮相中環海濱見粉絲

何詩蓓早前在香港出席活動時曾透露，在巴黎奧運後完成3站世界盃和今次世界賽後，將會放數個月長假好好思考自己未來方向。Siobhan賽後接受大會現場訪問時表示，今場獲勝給她很大信心，「若要明年繼續保持頂級水平，一定要比以前更加努力」。她亦分享如何應對比賽壓力，「我盡量不去想過去曾做過什麼成績，只集中在當天比賽。前幾天成績不太理想，很開心今（昨）天獲勝了」。Siobhan回港後，將於明午3時現身中環海濱出席活動，與一眾支持者見面。至於港隊泳手關鵬在男子200米背泳初賽，游出1分52.48秒，小組第3名觸池及總成績排17名，無緣決賽，惟刷新個人保持的1分53.95秒香港紀錄。

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