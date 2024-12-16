體壇快訊：禾殊破女子100蝶短池世績

大埔菁英盃挫傑志居首

大埔昨於賽馬會菁英盃A組下半場連入3球，以3：0擊敗傑志，賽後3戰7分升上榜首；同組的東方則以3：1反勝均業北區，賽後3戰6分居次。B組方面，理文以4：1大勝九龍城，賽後3戰6分，得失球不及踢少1場的冠忠南區居次席。

拜仁遭緬軍破德甲金身

拜仁慕尼黑昨於德甲續有哈利卡尼及紐亞因傷缺陣下，作客以1：2不敵有韓籍鋒將李在城梅開二度的緬恩斯，聯賽不敗身被打破，賽後14戰得33分，被同日贏波的次席兼衛冕之師利華古遜追至4分差距。另同晚柏林聯主場1：1言和波琴一戰，客軍門將柏德列達維斯於末段被球迷擲物頭部受傷離場，在換人滿額下須由前鋒菲臘賀夫曼代為把關，賽會已就事件展開調查。

皇馬西甲失分轉戰洲際盃

皇家馬德里昨於西甲作客華歷簡奴先落後兩球下，雖由費達歷高華維迪、祖迪比寧咸及洛迪高高斯各入1球一度反超，但及後再失球僅和3：3，賽後17戰得37分列第3。戰畢此仗後，皇馬將赴卡塔爾備戰周四凌晨的國際足協洲際盃決賽，與墨西哥班霸帕丘卡爭冠。

阿特蘭大意甲十連勝寫隊史

阿特蘭大昨於意甲憑中場尼高路辛尼奧路奠勝，作客1：0贏卡利亞里，聯賽十連勝締隊史紀錄，賽後16戰得37分續居首。拿玻里則作客3：1反勝烏甸尼斯，賽後續兩分落後阿軍居次。另早前暈倒球場的費倫天拿中場艾度亞度保夫已重返「紫百合」訓練營，但正式歸期未定。

港棍網男隊超級賽季軍戰負德國

國際超級棍網球六人賽香港站昨煞科，港男隊在附加賽以18：7淘汰國家隊後，於季軍戰以9：23不敵德國隊位列第4；港女隊則在附加賽以7：8不敵國家隊，以第5名作結。至於日本FOGOSTEALERS及國際聯隊GLOBAL則分別擊敗德國及菲律賓隊稱王封后。