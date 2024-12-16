祖達復出建功 10人利物浦逼和富咸 阿仙奴主場悶和愛華頓 再失分斷送追近良機

羅拔臣早領紅 沙拿送紅軍100次助攻

利物浦開賽11分鐘便被富咸中場安達斯彭利拿「車身」射入「窩利」。17分鐘，「紅軍」左閘安德魯羅拔臣後場甩腳後踢跌有機會單刀富咸中場哈利威爾遜直接領紅。下半場47分鐘，穆罕默德沙拿交出效力紅軍的第100次助攻，由前線拍檔加普頂入扳平。76分鐘，後備上陣的富咸鋒將洛迪高梅尼斯以後腳乖巧射入。

再度落後的紅軍3分鐘後換入迪亞高祖達，這名養傷近兩個月的前鋒不負所託，於86分鐘接應達雲紐尼斯傳球後冷靜射成2：2完場及在聯賽兩連和。紅軍領隊史諾於上周中歐聯作客險勝基羅納後曾不滿麾下表現，這仗逼和富咸卻相當雀躍，「在球隊以10人應戰多時下，我對球員的表現非常、非常、非常高興，夫復何求？」

同日阿仙奴全場13次攻門5次中框遠勝兩射零中目標的愛華頓，卻未能轉化成入球下被守和0：0，連續兩輪和波失分。兵工廠主帥阿迪達稱球隊值得全取3分，但亦特別稱讚屢次化險為夷的「拖肥」門將比克福特。

森林反勝維拉 艾馬利：對方可爭前四 狼隊負葉士域治 主帥奧尼爾被炒

另外，諾定咸森林在63分鐘被阿士東維拉前鋒祖漢杜蘭破門，但藉守將尼高拉米連高域連續兩仗建功，於87分鐘追和，更在補時憑翼鋒艾蘭加取得今季首球反勝2：1，賽後得28分，以3分超前維拉，令後者主帥艾馬利賽後亦大方稱讚森林已成為球隊爭取前四的對手。

至於李斯特城作客以0：4大敗在紐卡素腳下續得14分，也是新帥「雲佬」雲尼斯達萊領軍3次以來首敗。狼隊則在護級大戰主場以1：2負葉士域治後排尾二和尾三。兩軍賽後發生衝突，其間狼隊鋒將馬菲奧斯根夏曾襲擊1名保安的面部，又扔掉了對方的眼鏡，勢被英格蘭足總秋後算帳，而狼隊的41歲主帥加利奧尼爾昨晚亦被解僱，總計他領軍63次取得20勝11和32負，勝率為31.75％。