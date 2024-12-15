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體育

艾摩廉誓領紅魔揚威曼市打吡 趁藍月頹勢未止 盼重圓歐聯率士砵亭大勝好夢

【明報專訊】說來帶點不雅，每逢讀到曼聯新教頭譯名總自動跳接「大波蓮」——雖則單看前一輪英超敗走阿仙奴，魯賓艾摩廉恐怕跟大賽專家之名拉不上關係。不過，明晨同市打吡迎來另一場大波，葡國少帥揚威曼城地頭挽回面子的機會不算低。原因除了主隊近况太沉，亦基於「紅魔」好些痼疾的確開始逐漸改善。

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先談談艾摩廉官方職銜為head coach，曼聯終於正式告別舊時代（非正式的雲尼斯達萊也叫interim head coach暫代主教練，不是什麼看守領隊caretaker manager）。或許會嗤之以鼻覺得一個稱謂啫，何足道哉？可是別人的名堂理應尊重，况且艾摩廉坦承不具備買賣球員的最終話事權，他現時亦似乎樂意聚焦教練工作，起碼記者會或訪問內容都不吝解說戰術部署，比上一任主帥坦夏格的人肉錄音機對答具體仔細得多，很容易跟場上演出對照，繼而得出紅魔切實進步的結論。

逼搶效率增 遠勝坦夏格時代

艾摩廉改革重點之一，乃後半場組織攻勢build-up play。固然曼聯近兩戰俱曾送禮，但可視為偶然而非必然，畢竟換帥後大致均可順利穿越敵軍的第一及第二層壓迫線，連阿仙奴也不太能憑高位反搶直接製造威脅。再回望蘇斯克查時期，基本無build-up可言，邊線的三角推進一定斷纜隨即輸反擊；坦夏格治下稍好，惟去到中線附近翼鋒背門駁腳的步驟，同樣地失誤變成習慣。

如今曼聯更明顯提升的乃逼搶效率，遠優於坦夏格口號式的front foot、胡亂壓上導致中門大開。有趣的是艾摩廉入魔短短幾仗便不下兩次強調對手好跑得，然後直言麾下欲奪冠需「癲狗咁跑」。這不代表魔兵移動距離顯著增加，關鍵為等待恰當時機才全體全速施壓，一旦被突破則狂奔回防，高強度衝刺頻率高於以往令體力負荷急飈，從利辛度馬天尼斯比賽末段罕有地叉腰喘氣可見一斑。

於是乎，不得不懷疑紅魔近兩年傷兵潮，全屬坦夏格及其團隊無能造成。相比之下，艾摩廉掌握的體能數據應該甚精準詳盡，方能在賽程密集而且場場搏盡的嚴苛環境，透過適時換人使兵源回復完整，至此僅剩勞基梳爾又傷小休。同時就如艾摩廉解釋，陣容輪換不單考慮身體極限，亦由於欠缺時間在訓練場做工夫，被迫以戰代練讓所有部下學習新概念。暫時觀察只有卡斯米路等個別球員依然故我，整體進度符合預期，替少帥奠下爭取再挫曼城的基礎。

曼城防線兵荒 哥帥稱僅餘3將

個多月前艾摩廉率領士砵亭大破曼城的記憶浮現很正常，只是比數不反映戰况接近程度，他剛接掌曼聯也難跟士砵亭相提並論。然而「藍月」目前比當時更頹，傷停名單有增無減，哥迪奧拿賽前稱後衛僅餘3人，可能派遣翼鋒串演二閘或翼衛。其實紅魔改用三中堅陣式後，正正以翼鋒移任翼衛，並藉反傳統的左腳打右邊、右腳打左邊擴闊想像空間，一併掃除誰誰誰不合新陣的事前迷思。無論打吡結果如何，明年今日，紅魔皆力足穩佔前四，肯定得，除非唔得。

蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

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